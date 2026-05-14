「断食」は体に悪い？知っておきたい断食の真実とは【専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方】

「断食」は体に悪い？知っておきたい断食の真実とは

断食は体にいい？

断食肯定派もいれば否定派ももちろんいます。それぞれの立場において、様々な意見があるのは当然のこと。しかし、僕自身の経験から発信するならば、ずぼら断食によるメリットは数多く思い浮かびますが、デメリットは特に思いつかないというのが本当のところです。

食事を断つことで頭がぼーっとするのではと心配する人は多いですが、まったく逆です。これまでに、食事をとりそびれ、その後数十分は気持ちが落ち着かなかったけど、時間が経つと空腹感がなくなり、かえって体が軽く快適だった、仕事がはかどったという経験がある人はけっこういるのではないでしょうか。

その体感こそが、答えです。また、断食は肝臓に負担をかけるという意見もあります。５日間を超えるような長期の断食なら気にかけるべきですが、週１回の断食ならそこまで大きな負担にはなりません。

もちろん、断食に向かない人はいます。現時点でBMIが18.5以下の人、成長期の子ども、そして、妊娠中の人や持病のある人はとり組む前に主治医へ必ず相談してください。

出典：『専門家がしっかり教える 図解 やせる食べ方』