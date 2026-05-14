既婚者芸人が「ロクなやついない」と断言！“偏見まみれの意見”にスタジオ爆笑

千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

5月10日（日）の同番組では、独身芸人の悩みに既婚者芸人が偏見すぎる暴言を吐く場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、結婚を“正義”とする既婚者芸人たちが、恋愛に悩む独身芸人にアドバイスをする企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメなんだ！」を開催。

アドバイザーとして、田中一彦（スーパーマラドーナ）、溜口佑太朗（ラブレターズ）、酒井貴士（ザ・マミィ）、野田ちゃんが登場した。

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スタジオには相談者としてガク（真空ジェシカ）が登場。「依存体質の彼女と別れて正解だったのか？」と悩みを打ち明ける。

これに対し、野田ちゃんは「彼女が依存体質になるのはあなたのせい」と断言し、田中も「自分の時間があると思うな」と厳しく説教。

さらに野田ちゃんは「女性を見極めるには学生時代の部活を聞けばいい」と提言し、「裏をかくスポーツやってるやつ、ロクなやついない」と偏見をむき出しに。

ガクの元彼女がハンドボール部だったと知ると「最悪じゃん！」と声を荒げ、スタジオの爆笑を誘っていた。