6月26日に公開される映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の追加声優としてあのと粗品（霜降り明星）の出演、そしてナレーションを長谷川忍（シソンヌ）が担当することが発表された。

参考：SixTONES ジェシー、『新劇場版☆ケロロ軍曹』で一人二役に初挑戦 anoの主題歌入り予告も

1999年より『月刊少年エース』にて連載中の吉崎観音による『ケロロ軍曹』。2004年にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日より、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動が発表されていた。

劇場版新作の脚本・総監督を務めるのは、『銀魂』シリーズ、『アンダーニンジャ』などの福田雄一。監督を『超劇場版ケロロ軍曹』などでキャラクターデザイン・総作画監督を務めた追崎史敏、キャラクターデザインを『アポカリプスホテル』などの小池智史、アニメーション制作をBN Picturesがそれぞれ担当する。すでにケロン人の兄弟“アルル”役と“デルル”役で、ジェシー（SixTONES）が一人二役に初挑戦することが発表されている。

アルルとデルルに協力する研究員ロボ役にあの、そして妖怪に憑りつかれてアツくなる渋谷の男性役に粗品が決定。あのは『ケロロ軍曹』のファンとして知られ、アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長を務めているほか、本作では主題歌「貸しっぱなしデスティニー」と、ano ＆ 粗品名義のオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」も担当している。あのは「少しでもケロロの作品の中に入れたのはすごく嬉しかったです」と喜びを語り、粗品は「僕が出演したシーンの前後だけを見ても、ケロロ節が炸裂していたので、さすがやな！ と思いながら、楽しかったです」とコメントしている。

また、物語の進行役でありながら随所にツッコミを入れていくナレーションに長谷川が決定。長谷川はオファーされた際について「『上手くできるのかな』というのが、まずありました。声のお仕事は、そんなにたくさんやってはいませんが、ナレーションということだったので、結構大事だなと」と振り返り、「福田監督からは、『ナレーションなんだけどツッコミだから』と言われたので、固くない、コメディだしいつものテンションでいいのか！と思っていたら、やはりちゃんと伝えなきゃいけない情報はたくさんありました」と福田総監督とのやり取りを明かしている。

あの（研究員ロボ役）コメント・本作への出演についてまさか参加できるとは思っていなかったので、めちゃくちゃ嬉しかったです。光栄でした！ 本当にセリフ量と言ったらちょっとですけど、少しでもケロロの作品の中に入れたことはすごく嬉しかったです！ぜひ劇場に足を運んで観てみてください。

・オープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」について令和版ということで、今の感じをちょっと入れたいな～と思って、歌詞の案をたくさん出させていただきました。本当に好きな曲だったので、実際自分が歌えて嬉しかったですし、もう聴き込み過ぎていたので、楽しみながらレコーディングできたなって思いました。めちゃくちゃいいです。自信あり！粗品さんの方がどうなるかなって個人的に思っていたけど、聴いてみたらめちゃくちゃよかったです。思っていた以上によかったです！

■粗品（渋谷の男性役）コメント・本作への出演について僕が出演したシーンの前後だけを見ても、ケロロ節が炸裂していたので、さすがやな！ と思いながら、楽しかったです。令和の時代に『ケロロ軍曹』を初めて観る方も楽しんでいただけますし、もちろん当時観ていた方々、まさに帰ってきましたので、楽しみに劇場に足を運んでください。

・オープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」についてあのちゃん素晴らしかったですね。声が「ケロッ！とマーチ」にめっちゃ合っていて。令和の最適解じゃないけど、素晴らしい1曲として、聴いてめっちゃよかったです。僕も角田信朗さんが当時歌っていたソロパートをちょっと歌わせてもらいましたが、感慨深かったです。前半は角田さんみたいに歌って、後半は粗品っぽく歌うみたいにしてみました。皆さんにぜひフルで聴いてほしいです。最後のセリフみたいな部分は、「あらした～」と「たーだぁ」の2パターンを録ったので、どちらが採用されているか楽しみにして下さい。

■長谷川忍（ナレーション）コメント偉大なそして後世にも語り継がれているアニメのナレーションをという事でお話しをいただいた時は心踊るのと足の震えが同時上映していました。先人達の作った道を汚す事なく頑張りたいと思います。幅広い年齢層の方、そして親子で自身が子供の頃に見ていたアニメを子と見るという方もいると思います、楽しんでいただける事を切に願っています。（文＝リアルサウンド編集部）