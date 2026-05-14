日本発の男性9人組「＆TEAM」の2度目のアジアツアーが13日、Kアリーナ横浜で開幕した。終盤には自身初のドーム公演を、9月5日からの2日間、埼玉県所沢市のベルーナードームで開催することを発表した。初めて立つドームの舞台に向けて、TAKI（21）は「絶対後悔させないように最高の姿をみせるので、ついてきてください！」と誓った。

デビュー当時からの夢の実現を伝えたのは、最新曲「We on Fire」の披露後。真っ暗な場内のモニターで告げられると、会場のLUNE（ルネ、ファンの総称、Eはアキュート・アクセントを付けたもの）は大歓声。MAKI（）は「ツアーをやるたびにたくさんのLUNEに会いたいという気持ちが更新されているのはすごいうれしいこと。それは本当にLUNEのおかげ」と感謝した。

K（28）は昨年9月に行われていた結成3周年イベントでドーム公演の開催を約束していた。「イベント終わりに代表に“予定にないぞ”と怒られたけど、僕は“絶対にやります。頑張ります”と言いました。約束守りました！有言実行しました。本当に幸せです」と殊勝に話した。

「Japan to Global」を掲げる9人。22年12月のデビューから日本を中心に活動してきたが、昨年10月に「Back to life」で韓国デビュー。発売初日に113万枚を突破し、ミリオン達成。初めて日韓それぞれでミリオンを達成するアーティストとなった。韓国デビュー以降は全世界におけるサブスクリプション（定額聴き放題）でのリスナー数が増え、特に米国のリスナーは3・8倍に増加した。

魅力のひとつとして、高いパフォーマンス力にある。9人という大所帯ながら、踏み込む足音がどこまでも響くような力強いダンス、メンバーを担ぎ上げるなど身体能力を生かしたアクロバティックさがある。その力をみせつけるように2時間半のステージで、昨年大みそかに初出場したNHK紅白歌合戦でも披露した「FIREWORK」など25曲を披露した。

13都市を巡る自身最大級のツアーのタイトルは「BLAZE THE WAY」。Kは「誰も歩んでいない道を切り拓くという意味を込めました。長い旅を一緒に歩みましょう」と呼びかけた。デビュー当時からの目標を結成4周年の節目にかなえる9人。日本から世界を目指す旅をさらに加速させていく。