『機動戦Gundam GQuuuuuuX』HGシリーズの「セイラ専用軽キャノン」が再販【抽選販売】
バンダイスピリッツは、『機動戦Gundam GQuuuuuuX』より「【抽選販売】HG 1/144 セイラ専用軽キャノン【再販】」(2,530円)を再販する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて抽選販売が行われ、受け付け期間は2026年5月15日(金)11時〜2026年5月27日(水)15時。2026年5月29日(金)当選発表、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「【抽選販売】HG 1/144 セイラ専用軽キャノン【再販】」(2,530円)
『機動戦Gundam GQuuuuuuX』より、HGシリーズの「セイラ専用軽キャノン」が再販。特徴的な機体カラーを成形色で再現しており、各種武装に加え、印象的な武装であるハンマーが付属する。
ハンマーのチェーン部分にはアドバンスドMSジョイントを採用。保持用ジョイントパーツと、チェーンを様々な方向に可動させて、劇中同様の投擲シーンを再現できる。
ハンマーはチェーンパーツにより様々な表情づけが可能。ビーム・キャノン砲部分は軸可動でフレキシブルに可動させることが可能となっている。
付属武装はビーム・ライフル／ビーム・サーベル／ビーム・キャノン砲／ハンマーで、付属品はハンドパーツ一式。
(C)創通・サンライズ
『機動戦Gundam GQuuuuuuX』より、HGシリーズの「セイラ専用軽キャノン」が再販。特徴的な機体カラーを成形色で再現しており、各種武装に加え、印象的な武装であるハンマーが付属する。
ハンマーのチェーン部分にはアドバンスドMSジョイントを採用。保持用ジョイントパーツと、チェーンを様々な方向に可動させて、劇中同様の投擲シーンを再現できる。
ハンマーはチェーンパーツにより様々な表情づけが可能。ビーム・キャノン砲部分は軸可動でフレキシブルに可動させることが可能となっている。
付属武装はビーム・ライフル／ビーム・サーベル／ビーム・キャノン砲／ハンマーで、付属品はハンドパーツ一式。
(C)創通・サンライズ