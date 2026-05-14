『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』HGシリーズに「ギャン(ハクジ装備)」が登場【抽選販売】
バンダイスピリッツは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「【抽選販売】HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)」(2,860円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて抽選販売が行われ、受け付け期間は2026年5月15日(金)12時〜2026年5月27日(水)15時。2026年5月29日(金)当選発表、2026年9月発送予定。
2026年9月発送予定「【抽選販売】HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)」(2,860円)
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より、「ギャン(ハクジ装備)」がHGシリーズで登場。特徴的な機体カラーを成形色で再現。各種武装に加え印象的な武装であるハクジやギャン・シールドが付属する。
ギャン・シールドは可動し、ミサイルハッチ展開ギミックを再現。モノアイが可動することによって、目力が宿り、迫力ある劇中ポージングを細部まで再現できる。
付属武装は、ビーム・サーベル／ギャン・シールド／ハクジ。ハクジ保持用の専用の台座も付属する。
(C)創通・サンライズ
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より、「ギャン(ハクジ装備)」がHGシリーズで登場。特徴的な機体カラーを成形色で再現。各種武装に加え印象的な武装であるハクジやギャン・シールドが付属する。
ギャン・シールドは可動し、ミサイルハッチ展開ギミックを再現。モノアイが可動することによって、目力が宿り、迫力ある劇中ポージングを細部まで再現できる。
付属武装は、ビーム・サーベル／ギャン・シールド／ハクジ。ハクジ保持用の専用の台座も付属する。
(C)創通・サンライズ