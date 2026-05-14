その日は床でうたた寝をしたという動画投稿者さん。目覚めの瞬間、視界に広がったのは、お腹の上にちょこんと乗った子猫の姿でした。

甘えん坊の子猫『三毛ちゃん』と過ごす穏やかなひとときを記録した動画は、公開後わずか6日間で1.1万再生を達成するとともに、「どこをどう見てもかわいい」「最高の目覚め。幸せなひと時ですね」との声が寄せられています。

【動画：床の上で目覚めると、子猫がお腹の上にいて…最高すぎる『寝起きの光景』】

三毛柄の保護子猫・三毛ちゃん

4匹のかわいい愛猫さんの日常と、保護猫活動の様子が好評の人気YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、保護子猫の女の子・三毛ちゃんの動画です。

はじまりは2025年。冬のある日、茂みの中で鳴いていた三毛ちゃんは、通行人による保護を経て、保護猫活動家である動画投稿者さん宅へとやってきました。当時は赤ちゃんだった彼女も投稿者さんのもとで健やかに成長し、保護から約5ヵ月後には、天真爛漫な甘えん坊に育ったようで……。

うたた寝からの幸せな目覚め

その日は床でうとうとと眠りに落ちたという投稿者さん。うたた寝から目覚めたとき、お腹の上には、三毛ちゃんが乗っていたそう。動画内には、投稿者さんのお腹の上でゴロゴロと喉を鳴らし、優しい手に身を委ねる彼女の姿がありました。

三毛ちゃんは子猫らしい活発さと好奇心あふれるおてんば盛りの月齢。お腹の上で撫で撫でを楽しむなか、投稿者さんの手をカプリと甘噛みしたり、衣服のほつれにじゃれる様子も見受けられたそうです。

おもちゃよりもお膝が好き！

スキンシップを楽しんだあとは、三毛ちゃんを遊びに誘ったという投稿者さん。ぬいぐるみを振って見せるも、彼女はあまり興味を示さず、お部屋に設置したボックスの中に隠れてしまったのだとか。

しばらくしてボックスを出た三毛ちゃんは、慎重な足取りで投稿者さんに接近を。あぐらを組んだ足元へ下ろされたぬいぐるみを飛び越えて、投稿者さんのお膝の上に移動したといいます。彼女はぬいぐるみ遊びよりも、投稿者さんに甘えたい気分だったようです。

里親さんとのご縁に恵まれ、幸せな巣立ちが決定しているという三毛ちゃん。門出前の穏やかなひとときが記録された動画には、「可愛らしいお転婆三毛ちゃん。里親さんの所でも、その可愛い姿で仲良くしてね」「ミケちゃん、新しいお家で甘えん坊ヤンチャ姫さく裂してシッポが2つに分かれるまで長生きしてください」「可愛らしい。可愛らしい。お転婆ミケちゃん。間もなくお別れだけど、本当に、更に更に幸せになるんだよ」等、あたたかな声援が寄せられています。

猫ちゃんを保護しては里親さんへの橋渡しを行っている動画投稿者さん。人気YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、投稿者さんのもとを元気に巣立っていった“卒業生”たちの物語が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。