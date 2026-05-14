女優のレネー・ゼルウィガーが、新作映画「A Woman in the Sun」で、女優のシシー・スペイセクらと共演するレネーは2019年「ジュディ 虹の彼方に」で、シシーは1980年の「歌え！ロレッタ愛のために」で、ともにアカデミー賞の主演女優賞を受賞している。



【写真】世界を魅了したローズ 「タイタニック」のケイト・ウィンスレット

「ナイアド ～その決意は海を越える～」の脚本を手掛けたジュリア・コックス氏の監督デビュー作となる新作には、1997年「タイタニック」やアカデミー賞主演女優賞を獲得した「愛を読むひと」で知られる、女優のケイト・ウィンスレットの実の娘である女優ミア・スレアプレトンも出演が予定されている。



「A Woman in the Sun」では、マサチューセッツ州の島ナンタケットでバーテンダーとして働くクレアが、母の病気と娘の引っ越しを経験することで、生活が一転する姿が語られる。



レネーは主人公のクレアを演じるだけでなく、製作にも参加。俳優のベン・アフレックとマット・デイモンによる製作会社アーティスト・エクイティも参加している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）