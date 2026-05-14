&TEAM、個性全開のカスタムマイク披露 K「僕はKing of Kなので…」
日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（EJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI）が13日、神奈川・Kアリーナでアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR “BLAZE THE WAY”』を開幕。メンバーそれぞれオリジナルのカスタムマイクをお披露目した。
【ソロカット】それぞれの魅力が爆発！&TEAMソロカット
MCでは「カスタムマイクを作りました！」と報告。MAKIは暗い赤で「赤がちっちゃいころから好きだったので、20歳になったので、大人っぽさを混ぜたいなと思って、暗めの赤にしました」、TAKIはピンクのグラデーションで「グラデーションを入れたくて、ピンクにハマっていますし、ぶたちゃんもピンクなので、かわいくピンクにしてみました」と説明した。
NICHOLASは、銀河のようなデコレーションが施されたデザインで「ブラック＆ピンクで、星になっています。ギャラクシーです」、水色のマイクのHARUAは「ミントに最近ハマっていて、ミントにしました」とマイクをキラキラさせ、アピールした。
BTSに憧れているYUMAは「パープルです。僕が大尊敬する先輩がこの色を使っているので」と紹介し、Kは「僕はKing of Kなので、王冠をイメージして金色にしました。もう1個は、キラキラで。楽しみにしてください」と期待を高めた。
JOが白マイクを掲げると、メンバーから「もしかして、白米イメージしている？」とツッコミが殺到。JOは「誰？今、おにぎりって言ったの？」と穏やかにノリつつ、「今は、1回純白にして、次から色を入れようかな」と想像を膨らませた。
FUMAは「僕はシルバーです。パフォーマンス中にビジュアルチェックするために」と冗談を交えて笑いを誘い、EJは「僕はオレンジです。シンプルに1発目は自分が好きな色にしたくてオレンジにして、マイク作るならマットにしたいなと思ってマットにしました。たまたま髪の色とかぶって一瞬後悔したのですが、『まぁいっか』と思って」とお茶目な笑顔を見せた。
同公演では、9月5日、6日の2日間にわたって、埼玉・ベルーナドームでアンコール公演を行うことを発表。『2026 &TEAM CONCERT TOUR “BLAZE THE WAY” ENCORE in BELLUNA DOME』と題し、&TEAM初の単独ドーム公演となる。
この発表をもって、アジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR “BLAZE THE WAY”』は計13都市を巡る開催規模となる。
【ソロカット】それぞれの魅力が爆発！&TEAMソロカット
MCでは「カスタムマイクを作りました！」と報告。MAKIは暗い赤で「赤がちっちゃいころから好きだったので、20歳になったので、大人っぽさを混ぜたいなと思って、暗めの赤にしました」、TAKIはピンクのグラデーションで「グラデーションを入れたくて、ピンクにハマっていますし、ぶたちゃんもピンクなので、かわいくピンクにしてみました」と説明した。
BTSに憧れているYUMAは「パープルです。僕が大尊敬する先輩がこの色を使っているので」と紹介し、Kは「僕はKing of Kなので、王冠をイメージして金色にしました。もう1個は、キラキラで。楽しみにしてください」と期待を高めた。
JOが白マイクを掲げると、メンバーから「もしかして、白米イメージしている？」とツッコミが殺到。JOは「誰？今、おにぎりって言ったの？」と穏やかにノリつつ、「今は、1回純白にして、次から色を入れようかな」と想像を膨らませた。
FUMAは「僕はシルバーです。パフォーマンス中にビジュアルチェックするために」と冗談を交えて笑いを誘い、EJは「僕はオレンジです。シンプルに1発目は自分が好きな色にしたくてオレンジにして、マイク作るならマットにしたいなと思ってマットにしました。たまたま髪の色とかぶって一瞬後悔したのですが、『まぁいっか』と思って」とお茶目な笑顔を見せた。
同公演では、9月5日、6日の2日間にわたって、埼玉・ベルーナドームでアンコール公演を行うことを発表。『2026 &TEAM CONCERT TOUR “BLAZE THE WAY” ENCORE in BELLUNA DOME』と題し、&TEAM初の単独ドーム公演となる。
この発表をもって、アジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR “BLAZE THE WAY”』は計13都市を巡る開催規模となる。