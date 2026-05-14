ユニクロ「おしゃれな人は一切持っていない」今から買ってはいけない“人気アイテム”ワースト5
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第573回をよろしくお願いします。
◆「ユニバレ必須」のアイテム
もはや「国民の制服」とも言えるユニクロ。老若男女問わず一度も袖を通したことがない、という人はもはや皆無でしょう。品質がよく、コスパのよいユニクロですが、国民着だからこその問題が「ユニバレ」。
今回はユニクロが「あまりにも売りすぎた、作りすぎた」ことで電車に乗れば1両に2、3人は見かけてしまう……。そんな「ユニバレ必須」の買わないほうがいいアイテムをご紹介しましょう。「皆が着てるもの」って安心感はあるけど、おしゃれにはなりにくいんだよねえ……。
◆「令和のバーキン」は作りすぎ・売りすぎた
・ラウンドミニショルダーバッグ 1500円
「令和のバーキン」と持て囃されるほど売れに売れたラウンドミニショルダーバッグ。日本のみならず世界的な大ヒットでユニクロのバッグ史上最高の売上数を叩き出した名作です。
ミニバッグやサコッシュに辟易としていた中、程よい大きさと洗練されたフォルムで市場を席巻したこちら。このサイズでペットボトルも入るし軽量で持ち運びやすく、かつワンショルダーで服のシルエットも崩さない。よく考え込まれたデザインです。
……しかしながら、ユニクロはさすがにコレ、作りすぎた。普通この手のブランドビジネスは「爆発的に売れたら流通量を抑える」のがセオリー。
NIKEもエアフォースが売れに売れて値崩れが起き始めたとき、急いで生産量を調整し流通制限をかけ、ブランド価値を維持しました。
◆おしゃれな人は一切持ってない
売れるのはいいことなのですが、「おじいちゃんも子供も持ってる服」というのは「おしゃれなイメージ」から急速に離れていってしまうのですね。なので価値を高めるために1シーズン展開をおやすみするとか、販売店舗を限定するとか、そうした措置をとるのが普通です。
ユニクロはこれを好機とあまりにも大量のバリエーションを作り、カラーも豊富、素材も豊富、シーズンレスで1年中売り続けるということをしました。結果売れに売れて数字は作れましたがトレンドは一気に収束。今では「令和のバーキン」から「電車の中で何十人も見かけるただのバッグ」に成り下がりました。
もっとも「おしゃれ用」ではなく「実用品」としてある程度は売れ続けるでしょうから、数字的にはユニクロが正しいのですが……。ただ「令和のバーキン」「安いけどおしゃれ」と思って買った人はなるべく早く見切りをつけるべきだと思います。
本当に地方でも都会でも海外でもどこでも見ますからねこれ……しかも、もうおしゃれな人は一切持ってない。
◆令和のバーキンをアップグレードするなら？
・パッカブルショルダーバッグ 2990円
おしゃれ目線ならこちらがおすすめ。
ユニクロUやユニクロCなどの限定ラインは展開店舗数も少なくまさに流通量の少ない「ブランドビジネス」をしている印象です。
このバッグも色合い・素材感など含め今っぽいトレンド満載。令和のバーキンのアップグレードバージョンとしてぜひどうぞ。
◆もしかして世界で一番売れてる無地Tはコレ？
・エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ/5分袖 1990円
仕事上、海外によく行くのですが、ヨーロッパでもアジアでもどこに行っても見かけるのがこのTシャツ。旅先ユニクロに行くとどの国でも大量に積んであり、販売されています。日本だけのヒットかと思いきや世界中で大ヒットしているのですね。
しかも、ユニクロはこの手のTシャツをシーズンレスで売り続ける。春夏のみならず秋冬に行っても必ず目立つように置いてあるし、これもしかして「世界で一番売れてるTシャツ」かもしれないな……。
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第573回をよろしくお願いします。
◆「ユニバレ必須」のアイテム
もはや「国民の制服」とも言えるユニクロ。老若男女問わず一度も袖を通したことがない、という人はもはや皆無でしょう。品質がよく、コスパのよいユニクロですが、国民着だからこその問題が「ユニバレ」。
◆「令和のバーキン」は作りすぎ・売りすぎた
・ラウンドミニショルダーバッグ 1500円
「令和のバーキン」と持て囃されるほど売れに売れたラウンドミニショルダーバッグ。日本のみならず世界的な大ヒットでユニクロのバッグ史上最高の売上数を叩き出した名作です。
ミニバッグやサコッシュに辟易としていた中、程よい大きさと洗練されたフォルムで市場を席巻したこちら。このサイズでペットボトルも入るし軽量で持ち運びやすく、かつワンショルダーで服のシルエットも崩さない。よく考え込まれたデザインです。
……しかしながら、ユニクロはさすがにコレ、作りすぎた。普通この手のブランドビジネスは「爆発的に売れたら流通量を抑える」のがセオリー。
NIKEもエアフォースが売れに売れて値崩れが起き始めたとき、急いで生産量を調整し流通制限をかけ、ブランド価値を維持しました。
◆おしゃれな人は一切持ってない
売れるのはいいことなのですが、「おじいちゃんも子供も持ってる服」というのは「おしゃれなイメージ」から急速に離れていってしまうのですね。なので価値を高めるために1シーズン展開をおやすみするとか、販売店舗を限定するとか、そうした措置をとるのが普通です。
ユニクロはこれを好機とあまりにも大量のバリエーションを作り、カラーも豊富、素材も豊富、シーズンレスで1年中売り続けるということをしました。結果売れに売れて数字は作れましたがトレンドは一気に収束。今では「令和のバーキン」から「電車の中で何十人も見かけるただのバッグ」に成り下がりました。
もっとも「おしゃれ用」ではなく「実用品」としてある程度は売れ続けるでしょうから、数字的にはユニクロが正しいのですが……。ただ「令和のバーキン」「安いけどおしゃれ」と思って買った人はなるべく早く見切りをつけるべきだと思います。
本当に地方でも都会でも海外でもどこでも見ますからねこれ……しかも、もうおしゃれな人は一切持ってない。
◆令和のバーキンをアップグレードするなら？
・パッカブルショルダーバッグ 2990円
おしゃれ目線ならこちらがおすすめ。
ユニクロUやユニクロCなどの限定ラインは展開店舗数も少なくまさに流通量の少ない「ブランドビジネス」をしている印象です。
このバッグも色合い・素材感など含め今っぽいトレンド満載。令和のバーキンのアップグレードバージョンとしてぜひどうぞ。
◆もしかして世界で一番売れてる無地Tはコレ？
・エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ/5分袖 1990円
仕事上、海外によく行くのですが、ヨーロッパでもアジアでもどこに行っても見かけるのがこのTシャツ。旅先ユニクロに行くとどの国でも大量に積んであり、販売されています。日本だけのヒットかと思いきや世界中で大ヒットしているのですね。
しかも、ユニクロはこの手のTシャツをシーズンレスで売り続ける。春夏のみならず秋冬に行っても必ず目立つように置いてあるし、これもしかして「世界で一番売れてるTシャツ」かもしれないな……。