コントユニット、ダウ90000の蓮見翔（29）が、12日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に飛び入り参加。ナイツ土屋伸之の「美大問題」について言及した。

蓮見は舞台「ロマンス」の脚本家として、第70回岸田國士戯曲賞を受賞。11日には表彰式に出席していた。蓮見と爆笑問題の2人は日大芸術学部出身（太田と田中は中退）で、表彰式にお祝いコメントをVTRで出していた。そのお礼でラジオブースを訪れた蓮見が、収録に飛び入り参加することとなった。

蓮見は「ダウ90000の美大卒の蓮見です」と切り出し、3人は爆笑。太田から「お前、この問題どう思う？」と聞かれ、蓮見は後輩となる土屋に対し「土屋君には伸び伸び頑張ってほしいな」とおどけた。

太田から「あれ日芸だよな？ 美大じゃないだろ？」と聞かれた蓮見は「美大って報道されてましたよね。日芸の美術学科は美大ではない」と断言。太田は「土屋聴いてるか？ 岸田國士賞受賞者があそこは日大だ！ って言ってるんだよ。土屋分かるか？」と投げかけた。

土屋は4月、自身のインスタグラムで「美大合格」を報告。日大芸術学部美術学科が美大かどうかが話題となっていた。