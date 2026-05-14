9人組グローバルグループの＆TEAMが13日、Kアリーナ横浜でアジアツアー「BLAZE THE WAY」初日公演を開催した。アンコールで、9月5日から2日間、ツアーのアンコール公演として、埼玉・ベルーナドームで初のドーム公演を開催すると発表した。

LUNE（ファンの総称）との約束を果たした。ドーム公演が発表されると、会場はこの日最も大きな歓声に包まれた。JO（21）は「夢みたい。先輩方のドーム公演を見て、ありえない大きさだと感じていた。そこがLUNE棒（ペンライト）で埋まるのが楽しみ」と目を輝かせた。K（28）は「去年の9月の縁 DAY（結成記念日のイベント）で必ずドームをやると約束して、本当に予定になかったから代表に怒られた」と笑いを誘いつつ、「皆さんのおかげで約束を守れた。本当に幸せです」と笑顔。「マジで来た方がいいですよ。必ず来てください」と呼びかけた。

「Go in Blind（月狼）」「Back to Life」や、全世界累計ミリオンを達成した4月発売の最新アルバムのタイトル曲「We on Fire」など全25曲を披露。ツアーは韓国やマレーシアなど全14都市で開催予定で、EJ（23）は「ミリオン達成もドーム公演も決まって、LUNEのおかげで前に進んでいる。これからも皆さんと長く長く歩んでいきたいと思います」と、さらなる挑戦を続ける。