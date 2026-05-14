「綺麗だね」もセクハラ？ 職場のセクハラ対策にイラつき、ストレスでハゲた45歳課長に佐藤優が“資本主義の本質”から説く納得の理由
―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］―
“外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロが、その経験をもとに、読者の悩みに答える本連載。今回は職場のセクハラ対策に納得できず、ストレスで体調を崩してしまった45歳男性の悩みについて。佐藤優が丁寧に答える。
◆職場のセクハラ対策が過剰でハゲました
★相談者★シコシコるぞ！（ペンネーム） 会社員 45歳 男性
大手企業の課長です。課長になってから、マネジメント研修などを受けるようになりました。その中で1番イラつくのが、女性社員に対する扱い方です。自分が大好きなおっぱいの話をするなというのはまだしも、「綺麗だね」「かわいいね」もセクハラなのが納得いきません。第一、権利だけ主張して、残業はしないきつい仕事はおじさんに振る女性社員にキレかけている毎日です。こっちがセクハラを受けてる気分です。この気持ちを抑えてストレスでハゲてデブになりました。このままでは身の破滅です。助けてください。
◆佐藤優の回答
重要なのは、あなたが資本主義社会の中で生きているという認識を持つことです。資本主義は労働力の商品化によって成り立っています。あなたの会社が月30万円の賃金で人を雇っている場合、会社には30万円を超える利潤が出ているはずです。そうでなくては、社員を雇う意味がありません。資本主義の本質については、主流派経済学（近代経済学）より、マルクス経済学のほうが説得力のある説明ができます。その第一人者である鎌倉孝夫先生は、こう述べています。
〈資本主義においては、資本がこの人間の労働力を代価（労働力の再生産費＝賃金）を支払って雇い、自らの経営（生産過程）で労働させることによって、支払った価値（賃金）以上の価値（剰余労働に基づく剰余価値）を生産し取得する。資本による価値の再生産（投下価値の回収）と増大（「資本所得」）は、労働者の労働によって行われる〉（『21世紀の擬制資本論』104頁）
マルクス経済学では簡単な分数式で資本主義の構造を明らかにします。vが可変資本（賃金）、mが剰余価値（付加価値）であるとします。m／vが剰余価値率になります。剰余価値率とは資本家側からの見方で、労働者側から見ると搾取率になります。ただし、資本にとって重要なのは剰余価値率ではなくて利潤率です。ここでcという固定資本（原材料、機械など）のコストを入れると、利潤率はm／（c＋v）になります。原材料や機械にたくさん投資をするようになると、利潤率は低下します。もっとも利潤率の低下によって企業の儲けが減るとは言えません。例えば、10％の利潤率のとき1000万円を投資すれば、100万円の利潤が出ます。1%に低下しても10億円を投資すれば、利潤は1000万円になります。
大企業の中間管理職であるあなたに求められているのは、労働者のやる気を削がずに、よく働かせて利潤率を向上させることです。セクハラにおいては受け止めが重要になります。あなたに悪意がなくても、女性社員が不快感を抱き、士気が低くなると企業の利潤が減ります。利潤を少しでも増やしたいから、会社はセクハラ防止策を徹底しているのです。
仮にあなたがキャバクラの店長を務めているとします。ならば店が働く女性に「綺麗だね」「かわいいね」と言っても問題視されないと思います。キャバクラは綺麗、かわいいを商品にするビジネスだからです。
あなたが職場でいつもおっぱいの話をしたいならば、転職を考えるといいでしょう。「おっぱいパブ」の店長になれば、毎日、おっぱいの話をするのが仕事になります。
★今週の教訓……おっパブに転職すればおっぱい話ができます
※今週の参考文献『21世紀の擬制資本論──変容する資本主義』鎌倉孝夫 時潮社
―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］―
【佐藤優】
’60年生まれ。’85年に同志社大学大学院神学研究科を修了し、外務省入省。在英、在ロ大使館に勤務後、本省国際情報局分析第一課で主任分析官として活躍。’02年に背任容疑で逮捕。『国家の罠』『「ズルさ」のすすめ』『人生の極意』など著書多数
“外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロが、その経験をもとに、読者の悩みに答える本連載。今回は職場のセクハラ対策に納得できず、ストレスで体調を崩してしまった45歳男性の悩みについて。佐藤優が丁寧に答える。
◆職場のセクハラ対策が過剰でハゲました
★相談者★シコシコるぞ！（ペンネーム） 会社員 45歳 男性
大手企業の課長です。課長になってから、マネジメント研修などを受けるようになりました。その中で1番イラつくのが、女性社員に対する扱い方です。自分が大好きなおっぱいの話をするなというのはまだしも、「綺麗だね」「かわいいね」もセクハラなのが納得いきません。第一、権利だけ主張して、残業はしないきつい仕事はおじさんに振る女性社員にキレかけている毎日です。こっちがセクハラを受けてる気分です。この気持ちを抑えてストレスでハゲてデブになりました。このままでは身の破滅です。助けてください。
重要なのは、あなたが資本主義社会の中で生きているという認識を持つことです。資本主義は労働力の商品化によって成り立っています。あなたの会社が月30万円の賃金で人を雇っている場合、会社には30万円を超える利潤が出ているはずです。そうでなくては、社員を雇う意味がありません。資本主義の本質については、主流派経済学（近代経済学）より、マルクス経済学のほうが説得力のある説明ができます。その第一人者である鎌倉孝夫先生は、こう述べています。
〈資本主義においては、資本がこの人間の労働力を代価（労働力の再生産費＝賃金）を支払って雇い、自らの経営（生産過程）で労働させることによって、支払った価値（賃金）以上の価値（剰余労働に基づく剰余価値）を生産し取得する。資本による価値の再生産（投下価値の回収）と増大（「資本所得」）は、労働者の労働によって行われる〉（『21世紀の擬制資本論』104頁）
マルクス経済学では簡単な分数式で資本主義の構造を明らかにします。vが可変資本（賃金）、mが剰余価値（付加価値）であるとします。m／vが剰余価値率になります。剰余価値率とは資本家側からの見方で、労働者側から見ると搾取率になります。ただし、資本にとって重要なのは剰余価値率ではなくて利潤率です。ここでcという固定資本（原材料、機械など）のコストを入れると、利潤率はm／（c＋v）になります。原材料や機械にたくさん投資をするようになると、利潤率は低下します。もっとも利潤率の低下によって企業の儲けが減るとは言えません。例えば、10％の利潤率のとき1000万円を投資すれば、100万円の利潤が出ます。1%に低下しても10億円を投資すれば、利潤は1000万円になります。
大企業の中間管理職であるあなたに求められているのは、労働者のやる気を削がずに、よく働かせて利潤率を向上させることです。セクハラにおいては受け止めが重要になります。あなたに悪意がなくても、女性社員が不快感を抱き、士気が低くなると企業の利潤が減ります。利潤を少しでも増やしたいから、会社はセクハラ防止策を徹底しているのです。
仮にあなたがキャバクラの店長を務めているとします。ならば店が働く女性に「綺麗だね」「かわいいね」と言っても問題視されないと思います。キャバクラは綺麗、かわいいを商品にするビジネスだからです。
あなたが職場でいつもおっぱいの話をしたいならば、転職を考えるといいでしょう。「おっぱいパブ」の店長になれば、毎日、おっぱいの話をするのが仕事になります。
★今週の教訓……おっパブに転職すればおっぱい話ができます
※今週の参考文献『21世紀の擬制資本論──変容する資本主義』鎌倉孝夫 時潮社
―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］―
【佐藤優】
’60年生まれ。’85年に同志社大学大学院神学研究科を修了し、外務省入省。在英、在ロ大使館に勤務後、本省国際情報局分析第一課で主任分析官として活躍。’02年に背任容疑で逮捕。『国家の罠』『「ズルさ」のすすめ』『人生の極意』など著書多数