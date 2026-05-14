9人組グローバルグループの＆TEAMが13日、Kアリーナ横浜でアジアツアー「BLAZE THE WAY」初日公演を開催した。

2度目のアジアツアーの幕を開けた。「Back to Life」「Go in Blind（月狼）」「We on Fire」など全25曲を披露。力強い歌声と息のそろったダンスで、会場に詰めかけたファンを熱狂させた。冒頭から終盤まで大歓声を浴び続け、EJ（23）は「2度目のアジアツアーで、さらに進化した姿を見せたかった。LUNE（ファンの総称）の皆さんも進化していますね」。HARUA（21）は「頑張ったかいがあります」と笑みを浮かべた。NICHOLAS（24）も「これまでのツアーで一番汗をかいています。でも疲れは感じていなくて、めちゃくちゃ楽しい」と会場の熱気に驚いていた。

昨年、日韓両国でミリオンを達成。4月発売の最新アルバム「We on Fire」も、発売初日に全世界累計ミリオン売上を達成（韓国チャート調べ）するなど、勢いは増すばかり。YUMA（22）は「ミリオンを達成できたのはLUNEの皆さんからのプレゼント」と喜び、TAKI（21）は「ツアーの準備もしながらアルバムの活動もしていた。時間に追われながらもすごくいいものを作り上げられました」と語った。

K（28）は「ツアータイトルには、誰も歩んだことのない道を切り開く、という意味を込めた。一緒に長い旅を歩みましょう」と呼びかけた。勢いそのままに、「JAPAN to Global」へさらなる挑戦を続ける。