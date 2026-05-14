食事の準備中、納豆を開封したら男の子とキャバションさんが息ぴったりに駆けつけて…。まるで本当の兄弟のような、微笑ましい姿が話題になっているのです。

ほっこり和んでしまうこと間違いなし、尊い光景は記事執筆時点で120万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：納豆を開けたら近づいてきた男の子と犬→まるで肩を組んでいるように…マブダチ感がすごい光景】

納豆を開けたら、男の子と犬が…

Xアカウント『@moooochan_nemui』に投稿されたのは、仲良しコンビがみせた微笑ましい一コマ。

この日、飼い主さんの実家に帰省されていたというキャバション（キャバリア×ビションフリーゼ）「もうふ」くん。

まるで『肩を組んでいるような光景』に絶賛

飼い主さんの甥っ子くん、つまりもうふくんにとっては『従兄弟』のような存在にあたる1歳の男の子ととっても仲良しなのだそうで、この日も一緒に過ごされていたのだとか。

そして食事の準備中、『納豆』が開封されたことを察知したもうふくんと甥っ子くんは…息ぴったりに駆けつけたのだといいます。

テーブルの上にある『納豆』に熱い視線を向けながら、ピシッと背筋を伸ばして並んでいたというもうふくんと甥っ子くん。

もうふくんのふわふわのおてては甥っ子くんの肩の上にそっと添えられており、全くといっても良いほど同じ背丈、まるで肩を組んでいるかのような後ろ姿はあまりにも尊いものだったそう。

これまでにも同じように寄り添ってテレビを眺めたり、食べ物に興味を示したりするおふたりの後ろ姿が捉えられており、それらは甥っ子くんともうふくんの成長を感じさせるバロメータのひとつともなっているようです。

飼い主さんは『ぶっ叩かれたり唸ったり喧嘩しながらも仲良しです』と語られており、互いの成長と共に変わっていく関係性も楽しみでなりませんね。

もうふくんと甥っ子くんがみせた微笑ましい日常の一コマは、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「背丈一緒でかわいいい」「肩に置かれた手がたまらん」「マブダチ感たまらない」「こういう写真いいなぁ」「双子みたいで可愛い」「同じサイズなの素敵」「この写真、とってもいい！」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

フレンドリーで甘えん坊な男の子の日常

2022年3月18日生まれのもうふくんは、飼い主さんに『陽キャ』と表現されるほどフレンドリーで天真爛漫な男の子。ぬいぐるみのような外見の持ち主ながら、意外にもタフな一面も。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすもうふくんのお姿は、日々多くのユーザーにキャバションの魅力やたくさんの癒しを発信されています。

写真・動画提供：Xアカウント「@moooochan_nemui」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。