ゴールデンレトリバーの子犬が「こっそりやっていたこと」が可愛すぎる…♡

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万6000回再生を突破し、「人間味があふれてるw」「これはたまらんな」「可愛すぎてしんどい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『大型犬の子犬が戻ってこない』と思い、探した結果→洗面所にいて…あまりにも可愛い『まさかの光景』】

いなくなった子犬

TikTokアカウント「sixth.sense.jpn」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの子犬を迎えたばかり。ある日、子犬が見当たらず、「どこへ行ったのかな？」と探していたそうです。すると、洗面所でなんとも可愛らしい姿を発見したそう。

なんと子犬は、洗面台に前足をちょこんとかけ、鏡をじーっと見つめていたのだとか。その表情はとても真剣で、まるで身だしなみを確認している人間のよう。ふわふわの体で一生懸命背伸びをしながら鏡を見る姿が愛らしく、思わず笑顔になってしまうほど…♡

女の子らしさが…♡

さらに、鏡に映った自分の姿をまじまじと見つめる様子からは、「これ、わたし？」と不思議そうにしている雰囲気も感じられたとか。子犬はまだ生後5ヶ月とのことですが、もしかすると少しずつ「女の子らしさ」が芽生えてきたのかもしれません。

それ以来、鏡チェックはすっかり毎朝の日課に。いそいそと洗面所に行って、自分の姿を確認しているそうです。おしゃれに目覚めたかのような可愛すぎる行動に、見ているこちらまでほっこりしてしまいます。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「可愛い子だと思ってるね」「ナルシストわんこ可愛い」「惚れ惚れしてるんかな？」など沢山の反響がありました。

最近の姿にもホッコリ

庭で散歩練習を始めた子犬は、少しずつ外の世界にも興味津々になってきたそうです。部屋ではカーテン越しに外をじーっと眺め、人や景色を観察するのが日課に。通り過ぎる人や揺れる木々を、不思議そうな顔で見つめていることも多いのだとか。

そして念願の散歩デビューを果たすと、新たなお気に入りが誕生。それは、道ばたの草をむしることだったそうです。気になる草を見つけるたびに立ち止まり、一生懸命引っ張っていたそうで、飼い主さんも思わず笑ってしまったとか。見るものすべてが新鮮な子犬らしい姿に、思わず頬がゆるむエピソードでした♡

TikTokアカウント「sixth.sense.jpn」には、子犬さんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「sixth.sense.jpn」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。