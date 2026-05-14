100均で買ったプルプルな布が優秀！汚れも水分もぐんぐん吸い取る！魔法みたいなお掃除グッズ

セリアで購入したお掃除クロスが想像以上に優秀でした！プルプルした独特の弾力とマイクロファイバーのような凹凸構造で、汚れも水分もぐんぐん吸い取る魔法みたいなアイテム。水だけでコーヒーの汚れまで落とせる優秀っぷりで、瞬時の吸水＆速乾性で掃除が一気に時短化。洗剤いらずでサッと使える便利グッズですよ♪

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商品情報

商品名：吸水速乾クロス

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：30×30cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879024552

ただの布じゃない！セリアのお掃除グッズをチェック

セリアで見つけた『吸水速乾クロス』が、想像以上に優秀でした。全体に細かい穴が開いたシンプルなグレーの布なのに、触った瞬間にわかるプルプル感。

ウェットスーツのような弾力と、マイクロファイバーのような細かな凹凸が組み合わさった不思議な素材なんです。

さらに感動したのが吸水力の高さ。うっかり水をこぼしてしまった時でも、クロスを当てると一気にぐんぐん吸い込んでくれます。

キッチンの水はねや、テーブルの飲み物こぼしなど、日常のちょっとしたトラブルにかなり頼れる存在です。

そして地味に嬉しいのが速乾性。使った後も乾きが早いので、衛生的に使い続けられるのが魅力です。

魔法みたいな使い心地！セリアの『吸水速乾クロス』

水分だけでなく、汚れを吸い取るパワーも圧巻。試しにウォーターサーバーの周りに付いたコーヒーのシミに、このクロスを使ってみます。

洗剤なしでサッと拭くだけでかなりスッキリ。まるで魔法のような拭き心地です。

表面のポコポコとした凹凸が汚れをしっかりキャッチしてくれるので、水だけでも驚くほどスッと汚れが落ちます。

クロスのサイズは約30×30cmと扱いやすく、キッチンやリビング、家電周りなど幅広く活躍してくれること間違いなしです。

今回はセリアの『吸水速乾クロス』をご紹介しました。

洗剤なしでここまで落ちるので、時短掃除アイテムとしてかなり優秀だと感じました。忙しい時でもサッと使えるので、手軽にキレイ保ちたい方は一度試してみる価値ありです。

￥110（税込）とは思えない、ハイクオリティなお掃除クロス。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。