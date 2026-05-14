ダイソーで見つけたら即買い推奨！「ぱっと見は普通のスプーンだけど…」実は高性能なカトラリー

ダイソーのキッチングッズ売り場でGETした『PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）』。ぱっと見は普通のカトラリーですが、実は耐熱性が非常に高いんです。これ1本で調理にも食事にも使用できるので、洗い物を減らせるのが◎軽量で持ち運びやすいので、アウトドアにも最適です。詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：18cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480327945

ぱっと見は普通のスプーンなのに…かなり高性能なんです！

ダイソーをパトロール中、キッチングッズ売り場で見つけた『PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）』。

一見、プラスチック製のよくあるカトラリーのようですが、これがかなり使える便利グッズなんです。

スプーンの先端がフォーク状になっているアイテムで、熱に強いPPS樹脂が使用されているのがポイント。耐熱温度はなんと260℃！驚きですよね。

食事にはもちろん、調理にも使えるので洗い物を減らせるのが◎食洗機対応なので、お手入れや扱いやすさは申し分ありません。毎日使いにありがたい商品です。

柄は細く、長い作りになっているので、熱源からある程度距離をとりやすいのが魅力。裏側はフックになっており、料理中でも鍋などの調理器具からすべり落ちにくい仕様です。

また、軽量で持ち運びもしやすいので、荷物を少しでも減らしたいアウトドアにももってこいです。

調理にも食事にも！ダイソーの『PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）』

高い耐熱性を検証するため、実際に調理でスプーンを使用してみました。火をかけた状態でも、スプーンが溶ける様子がなくて感動。

￥110（税込）とプチプラなのに、良い仕事をしてくれます。





そのまま食事に使えるので、使い勝手抜群。これは見つけたら即買い推奨です。

今回はダイソーの『PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）』をご紹介しました。

調理にも食事にも使えるダイソーの便利キッチングッズ。普段使いでもアウトドアでも活躍するので、1本持っておいて損はありません。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。