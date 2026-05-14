ダイソーで見つけたら即買い推奨！「ぱっと見は普通のスプーンだけど…」実は高性能なカトラリー
ダイソーのキッチングッズ売り場でGETした『PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）』。ぱっと見は普通のカトラリーですが、実は耐熱性が非常に高いんです。これ1本で調理にも食事にも使用できるので、洗い物を減らせるのが◎軽量で持ち運びやすいので、アウトドアにも最適です。詳しく見ていきましょう♪
商品名：PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）
商品情報
商品名：PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：18cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480327945
ぱっと見は普通のスプーンなのに…かなり高性能なんです！
ダイソーをパトロール中、キッチングッズ売り場で見つけた『PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）』。
一見、プラスチック製のよくあるカトラリーのようですが、これがかなり使える便利グッズなんです。
スプーンの先端がフォーク状になっているアイテムで、熱に強いPPS樹脂が使用されているのがポイント。耐熱温度はなんと260℃！驚きですよね。
食事にはもちろん、調理にも使えるので洗い物を減らせるのが◎食洗機対応なので、お手入れや扱いやすさは申し分ありません。毎日使いにありがたい商品です。
柄は細く、長い作りになっているので、熱源からある程度距離をとりやすいのが魅力。裏側はフックになっており、料理中でも鍋などの調理器具からすべり落ちにくい仕様です。
また、軽量で持ち運びもしやすいので、荷物を少しでも減らしたいアウトドアにももってこいです。
調理にも食事にも！ダイソーの『PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）』
高い耐熱性を検証するため、実際に調理でスプーンを使用してみました。火をかけた状態でも、スプーンが溶ける様子がなくて感動。
￥110（税込）とプチプラなのに、良い仕事をしてくれます。
そのまま食事に使えるので、使い勝手抜群。これは見つけたら即買い推奨です。
今回はダイソーの『PPS 樹脂製先割れスプーン（18cm）』をご紹介しました。
調理にも食事にも使えるダイソーの便利キッチングッズ。普段使いでもアウトドアでも活躍するので、1本持っておいて損はありません。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。