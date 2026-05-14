すぐ売り切れちゃいそう！可愛いだけかと思ったら…♡実用性も抜群な100均の優秀バッグ

ダイソーでまたしてもすぐに売り切れてしまいそうな商品を発見！あの人気キャラクターの総柄デザインが目を惹く、可愛いランチバッグ。しっかりとした作りで長く愛用できそうです。マチ広なうえに高さもあるので、2段式のお弁当箱も余裕を持って収まりますよ！ちょっとしたお買い物にも便利でおすすめです◎

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商品情報

商品名：アルミランチバッグ、三角タイプ（ミッキー＆フレンズ）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：W22cm×H22cm×D13cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480835488

可愛くて実用性抜群！ダイソーで見つけたディズニーのランチバッグ

ダイソーといえば可愛いディズニーグッズが人気♡またしても気になるアイテムを発見したのでご紹介します。

それが、この『アルミランチバッグ、三角タイプ（ミッキー＆フレンズ）』。ミッキーと仲間たちの総柄デザインのランチバッグです。

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、行楽グッズ売り場に陳列されていました。

しっかりとした作りの持ち手が付いていて、300円にしては丈夫な印象。縫製も丁寧で、プチプラ商品とは思えないクオリティの高さです。

マチは約13cmとたっぷりとられているのも嬉しいポイント。中でお弁当箱が動いて斜めになりにくく、汁漏れや偏りの不安を軽減してくれます。

保冷剤を入れられるポケット付き◎買い物にも便利！

内側にはアルミ蒸着フィルムが使用されており、万が一汚れが付着してもサッと拭き取りやすいです。ただし防水仕様ではないため、水濡れには注意が必要です。

内側には保冷剤を入れられるメッシュポケットが備わっています。これからの季節、衛生面が気になるお弁当の持ち運びに重宝します。

保温・保冷効果については謳われていないものの、保冷剤との組み合わせによって、少しでも安心して食品を持ち運べるのは助かります。

500mLのペットボトルを横に倒して入れることができる幅広設計で収納力があります。高さもしっかりあるので、かさばりがちな2段式のお弁当箱も余裕を持って収まります。

毎日のランチバッグとしてはもちろん、コンビニでのデリやアイスの買い出しや、少量の生鮮食品を持ち運ぶサブバッグとしても使い勝手の良いサイズ感です。

開口部をファスナーでしっかり閉じられるので、中に入れた物が飛び出す心配もありません。自立しやすい形状で安定感があり、お弁当の出し入れもしやすいですよ◎

今回は、ダイソーの『アルミランチバッグ、三角タイプ（ミッキー＆フレンズ）』をご紹介しました。

これからの暑い季節の強い味方になること間違いなしの可愛くて便利なアイテム。売り切れが早そうな予感がします…！

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。