全メガネユーザーに教えたい…「ダイソーだからって侮れない！」「こんなに効果があるなんて…」

ダイソーの『メガネクリーナー（くもり止め付）』は、100円商品とは思えない実力派アイテム。レンズの皮脂汚れをすっきり落とし、拭くだけで視界がクリアになる速乾シートです。さらにくもり止め効果も優秀で、マスク生活や寒暖差でもレンズが曇りにくいのが魅力。個包装で持ち歩きやすく、外出先でもサッと使えますよ♪

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商品情報

商品名：メガネクリーナー（くもり止め付）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：10cm×10cm

内容量：12枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480906850

「ダイソー商品だしな…」と侮っていました！

メガネユーザーにぜひ一度試してほしいのが、ダイソーの『メガネクリーナー（くもり止め付）』。￥110（税込）とは思えないクオリティで、ダイソーだからと侮れない商品なんです。

12枚入りですべてが個包装になっているのも嬉しいポイント。乾燥しにくく、いつでも開けたての状態で使えます。

ポーチやバッグに数枚入れておけば外出先でも安心。気づいたときにサッと取り出して使える手軽さは、忙しい日常にぴったりです。

メガネの汚れやくもりに！ダイソーの『メガネクリーナー（くもり止め付）』

早速、汚れが気になるメガネにクリーナーを使用していきます。

注意点として、べっ甲などの特殊フレーム、表面が傷付いていたりコーティングが劣化したレンズ、着色などの特殊加工サングラスレンズには使用できないので、気を付けておくと◎

シートは目の詰まった速乾タイプで、拭いたあとに繊維が残りにくく、レンズがスッとクリアになるのが特徴。

乾いたティッシュでは落としにくい皮脂汚れも、ほどよい湿り気を含んだシートがしっかり絡め取ってくれます。

さらに驚くのが、くもり止め効果。

実際にホットコーヒーの湯気で試してみると、何もしていないレンズはすぐに真っ白になるのに対し、このクリーナーで拭いたレンズはほとんどくもらないという結果になりました。

マスク着用時の呼吸や電車の乗り降り、寒暖差のある屋外など、日常のメガネあるあるストレスをしっかり軽減してくれる優秀グッズです。

今回はダイソーの『メガネクリーナー（くもり止め付）』をご紹介しました。

たった100円でここまで変わるのか！と驚かされる、まさにプチプラの実力派。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。