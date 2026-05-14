ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が12日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。5人組ダンスボーカルグループ「M！LK」が現在、リバイバルヒット中の「夜の踊り子」をダンスをSNSにアップした舞台裏を明かした。

「夜の踊り子」は現在、ネット上で爆発的な人気が出ている。きっかけはネットミームだった。インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール（Pacu Jalur）」の動画に「夜の踊り子」が使用され、ネット上で大バズり。船の先頭に立つ子供の船頭がテンポよく舞を披露し、「夜の踊り子」のリズムがピッタリと同化。芸能人問わず、一般人も次々と「夜の踊り子」に合わせ、ダンスを披露している。

そんな中、「好きすぎて滅！」がヒット中の「M！LK」が「夜の踊り子」ダンスを披露した。山口は「知ってる？ M！LKっていうグループさが、『滅？』だっけ。そのM！LKがなんと、『夜の踊り子』のあれをやってくれたのよ。これ実は、裏話があって。M！LKはビクターなのよ」と切り出した。

「M！LKちゃんは私と同じ、レーベルメイトの後輩なわけよ。で、私はビクターの歴が本当、バカクソ長いから。18歳からビクターにいるからさ、ずっと見てた人が社長になってりしてるから」と説明。

「交換条件、M！LKが『夜の踊り子』の踊りをアップしてくれたら俺、オールナイトニッポンで『滅』10回言うわ」と条件を明かし爆笑。そしてその後、2時間の生放送中にさりげなく「滅」を10回言い、公約を達成した。