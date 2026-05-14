東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.86　高値157.93　安値157.57

158.36　ハイブレイク
158.15　抵抗2
158.00　抵抗1
157.79　ピボット
157.64　支持1
157.43　支持2
157.28　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1711　高値1.1742　安値1.1696

1.1783　ハイブレイク
1.1762　抵抗2
1.1737　抵抗1
1.1716　ピボット
1.1691　支持1
1.1670　支持2
1.1645　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3523　高値1.3551　安値1.3485

1.3620　ハイブレイク
1.3586　抵抗2
1.3554　抵抗1
1.3520　ピボット
1.3488　支持1
1.3454　支持2
1.3422　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7820　高値0.7831　安値0.7800

0.7865　ハイブレイク
0.7848　抵抗2
0.7834　抵抗1
0.7817　ピボット
0.7803　支持1
0.7786　支持2
0.7772　ローブレイク