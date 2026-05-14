東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.86 高値157.93 安値157.57
158.36 ハイブレイク
158.15 抵抗2
158.00 抵抗1
157.79 ピボット
157.64 支持1
157.43 支持2
157.28 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1711 高値1.1742 安値1.1696
1.1783 ハイブレイク
1.1762 抵抗2
1.1737 抵抗1
1.1716 ピボット
1.1691 支持1
1.1670 支持2
1.1645 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3523 高値1.3551 安値1.3485
1.3620 ハイブレイク
1.3586 抵抗2
1.3554 抵抗1
1.3520 ピボット
1.3488 支持1
1.3454 支持2
1.3422 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7820 高値0.7831 安値0.7800
0.7865 ハイブレイク
0.7848 抵抗2
0.7834 抵抗1
0.7817 ピボット
0.7803 支持1
0.7786 支持2
0.7772 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値157.86 高値157.93 安値157.57
158.36 ハイブレイク
158.15 抵抗2
158.00 抵抗1
157.79 ピボット
157.64 支持1
157.43 支持2
157.28 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1711 高値1.1742 安値1.1696
1.1783 ハイブレイク
1.1762 抵抗2
1.1737 抵抗1
1.1716 ピボット
1.1691 支持1
1.1670 支持2
1.1645 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3523 高値1.3551 安値1.3485
1.3620 ハイブレイク
1.3586 抵抗2
1.3554 抵抗1
1.3520 ピボット
1.3488 支持1
1.3454 支持2
1.3422 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7820 高値0.7831 安値0.7800
0.7865 ハイブレイク
0.7848 抵抗2
0.7834 抵抗1
0.7817 ピボット
0.7803 支持1
0.7786 支持2
0.7772 ローブレイク