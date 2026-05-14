俳優の渡辺拓弥（30）が13日、自身のインスタグラムを更新。大物先輩俳優とのツーショットを公開した。

「舞台『はがきの王様』今日にて、代役の務めが終わりました」とつづり、同作の主演で元TOKIOの松岡昌宏とのツーショットを投稿した。

「ピエール瀧さん演じる楢崎幸之助、そして兄演じる鈴木シャーク！ 2人の視点から作品に向き合うことが出来て、充実感たっぷりの時間となりました。ありがとうございました！」とつづった。

「それはそれは、面白い作品です！魅力的な方達が、魅力的な作品を描くわけですから、それは面白いに決まってますね！というわけで、チケット完売しておりますが、好評につき配信が決まったそうで、ぜひご覧になってください！」と呼びかけた。

「松兄、松岡さんにはたくさんご馳走になりました！誰もが慕うかっこいい兄貴。ザ座長。たくさん勉強させてもらいました、ありがとうございました」と記した。

松岡も自身のパーソナリティーを務めるNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）にて、拓弥が代役の1人を務めていることを明かし、食事会でのやり取りを明かしていた。

拓弥は故・渡辺徹さん(享年61)とタレントの榊原郁恵の次男。俳優の渡辺裕太は兄。昨年7月に結婚したことを今年1月発表した。同作には裕太も出演している。