今回は、既婚女性が男友達とデートし、連れて行かれた場所についてのエピソードを紹介します。

夫に「お前も浮気していいぞ」と言われ…

「私には結婚3年目の夫がいますが、最近夫の浮気が発覚したんです。夫を問い詰めると、『でも俺だって自由が欲しいんだ』などと言って、浮気を開き直ってきました。

さらに『オープンマリッジ（夫婦お互いが合意のもと、配偶者以外との性的・恋愛関係を許容する結婚の形）にしようぜ』『お前も浮気していいぞ』と言ってきて、自分勝手すぎるとあきれましたが、OKしたんです。

そして私は、学生時代の男友達とデートすることにしました。とはいえ、夫とは違い、私はただ会って食事するだけのつもりでした。男友達に会ってオープンマリッジのことを話すと、『今日は盛り上がろうぜ』と言われたんです。ドキドキしましたが、連れて行かれたのはスポーツレジャー施設でした」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 夫にいくら「オープンマリッジだから」と言われても、浮気には抵抗があるそうです。そりゃそうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。