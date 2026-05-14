１３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝１０１．０２ドル（－１．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７０６．７ドル（＋２０．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８８８８．８セント（＋３７５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６６５．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６６．５０セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１５．２５セント（＋１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
４０４．３９（－０．４６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝１０１．０２ドル（－１．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７０６．７ドル（＋２０．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８８８８．８セント（＋３７５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６６５．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６６．５０セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２１５．２５セント（＋１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
４０４．３９（－０．４６）
出所：MINKABU PRESS