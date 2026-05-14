今年もキターーーッ！！【マクドナルド】サクサクで美味しい♡「限定メニュー」

【マクドナルド】では、今年もタツタ系の「限定メニュー」がカムバック！ 5月中旬までの期間限定で味わえるバーガーは、「機動戦士ガンダム」とのコラボパッケージにも要注目です。今回はマニアが食感を評価している、満足感のありそうなメニューをご紹介。毎年ある定番商品に加えて、新たに仲間入りしたバーガーもご紹介しますので、ぜひお見逃しなく。

定番が期間限定で復活！「チキンタツタ®」

青いガンダムのパッケージに包まれたこちらは、期間限定で復活したタツタ系の定番バーガー。公式サイトによれば「生姜醤油の風味香るチキン」がサンドされており、生姜のピリッとした独特な辛みが、チキンの味わい深さを引き立ててくれそうです。マイルドな「マックシェイク®」をお供にすると、バランス良く食べられるかも。

満足感のありそうな分厚いチキンに注目！

「チキンタツタ®」にサンドされたチキンは、厚みがあり満足感も得られそうな仕上がり。さらに野菜も加えられていて、あまり罪悪感なく食べられそうなところも魅力的。インスタグラマー@yuumogu22さんは「チキンがサクッと柔らかい」と評価しており、一度食べたらやみつきになるような美味しさかも。

ちょっと贅沢な気分が楽しめそうな「チーズチキンタツタ」

アムロとシャアがデザインされたこちらのパッケージは、新たに仲間入りしたタツタ系の期間限定メニュー。チーズを加えている分、コクや旨みが感じられて、ちょっと贅沢な気分に浸らせてくれそうです。ガツンと重めで、オリジナルのチキンタツタより満足感が欲しい時にぜひ選んでみて。

さまざまな食感が楽しめそうな仕上がり！

「チーズチキンタツタ」の断面から見える、とろりとしたチーズ。出来立てで味わえば、なめらかな口当たりが感じられそうです。@yuumogu22さんは「めっちゃ美味しい」「チキンはサクサクでプリプリって感じ」とコメント。こちらも野菜がサンドされており、さまざまな食感が楽しめて、飽きずにあっさりと完食できるかも。

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※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino