ベネディクト・カンバーバッチ“激怒口論写真”拡散　ロンドン路上で騒然

俳優ベネディクト・カンバーバッチが、ロンドンで別の自転車利用者と激しい口論を繰り広げる様子が話題になっています。

海外メディアによると、『ドクター・ストレンジ』や『SHERLOCK／シャーロック』で知られるカンバーバッチは先週、ロンドン市内で自転車に乗っていた際、信号無視をめぐって他のサイクリストとトラブルになったといいます。

「あなたは嘘をついている」…路上でヒートアップ

SNS上に拡散された動画では、カンバーバッチが自転車を降り、怒った様子の男性サイクリストに歩み寄る場面が映されていました。

出典：SWNS

男性は、「あなたは思い込みが激しい。嘘をついている。私はずっと後ろにいた」と主張。これに対し、カンバーバッチは、男性から“言葉による攻撃”を受けたと反論しました。

すると男性は、「法律を何度も破った人に文句を言っただけだ」と皮肉交じりに返答。カンバーバッチはその後、「やったのは一度だけだ」と認めたと報じられています。

“赤信号を複数回無視した”と指摘も

さらに男性は、カンバーバッチが他にも2回赤信号を無視したと主張。しかし俳優側はこれを否定したそうです。現地報道によると、2人の言い争いは約10分続いたとのこと。男性が立ち去った後、カンバーバッチはその場にいた若いファンたちとの写真撮影に応じていたといいます。

出典：SWNS

目撃者「まるで演技みたいだった」

現場を撮影した目撃者は、「まるで演技のような大げんかだった」とコメント。さらに、「ベネディクトは感情的になっていたが、それでも周囲を魅了していた」「2人は5回くらい言い合いを繰り返していた」とも証言しています。

動画はSNS上で拡散され、「本当に本人？」「映画のワンシーンみたい」「意外すぎる」とさまざまな反応を呼んでいます。

Photo:Aflo ※こちらの記事では@SWNS様のSNS投稿をご紹介しております。掲載内容は投稿時点の情報に基づいており、実際と異なる場合があります。