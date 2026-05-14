◆米大リーグ ブレーブス―カブス（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）

カブスの今永昇太投手が１３日（日本時間１４日）、敵地のブレーブス戦で今季９度目の先発登板。日本人投手トップの５勝目へ、初回を３者凡退で立ち上がった。先頭のデュボンを三ゴロ、２番ボールドウィンと３番アルビーズから２者連続空振り三振を奪った。

鈴木誠也外野手は「５番・右翼」でスタメン出場した。

今永は７日の前回登板でレッズを相手に６回１失点１０奪三振で４勝目（２敗）を挙げた。８先発で２試合連続５度目のクオリティースタート（６回以上自責３以下）を達成した。１０奪三振は先月１５日のフィリーズ戦での「１１」に次ぐ、今季２番目だった。

今永は「今、特に最近、好調というか、調子がいいとかそういうわけではなくて、ただ毎週投手コーチと話し合って、ただそれが試合で、できたかできなかったかっていうだけ。かなりシンプルな考え方を持って試合に臨めてますし、それが効率の良い投球につながってるのかなと思います」と５月に入っての好投について振り返っていた。