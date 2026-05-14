◇ア・リーグ ホワイトソックス−ロイヤルズ（2026年5月13日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は13日（日本時間14日）、本拠地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場予定。

自身は現在ジャッジ（ヤンキース）に続きア・リーグ2位の15本塁打をマークし、両リーグトップ17本塁打のシュワバー（フィリーズ）にも迫っている。

一方で三振数も前日3三振を喫し、両リーグトップタイの63とその豪快さをメジャーでも見せつけている。

過去3年間100敗以上のチームは、現在20勝21敗でア・リーグ中地区2位と好調。村上のバットが勢いづくチームをけん引し、今日勝利すれば今季4度目の挑戦で同初の勝率5割到達となる。

試合前には一部の選手が「Murakami sama」とプリントされたオリジナルTシャツを着用。大躍進続けるルーキーにあやかり、「5割到達」への願掛けを実施!？した。

大リーグの旬な商品を扱う米企業「ロトウェア」が製作したもので、シャツに刻まれた「Murakami sama」が村上と神様を混ぜた造語だと知らされた同僚のハドソンは「そういう意味なの？クールだね」と笑顔。フェッド、ヒルらベテラン勢も着用し、村上のチーム内での存在感を示す「愛用」シーンとなった。（シカゴ・杉浦大輔通信員）