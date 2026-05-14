10〜60代男女が選ぶ「30代男優のタレントパワー」ランキング！ 2位は「菅田将暉」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「30代男優タレントパワーランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【20位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の菅田将暉さんでした。
2026年4月17日に公開された綾瀬はるかさん主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』に出演しているほか、6月19日公開予定の本木雅弘さん主演映画『黒牢城』に黒田官兵衛役で出演します。2019年のドラマ『3年A組-今から皆さんは、人質です-』（日本テレビ系）での熱演など、常に高い存在感を見せ続けています。
1位は、俳優の吉沢亮さんでした。
2025年公開の主演映画『国宝』が大ヒットを記録し、日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞しました。2026年3月まで放送されたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では錦織友一役を好演したほか、7月からは主演ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』の上演も控えており、圧倒的な支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：菅田将暉
2位は、俳優の菅田将暉さんでした。
2026年4月17日に公開された綾瀬はるかさん主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』に出演しているほか、6月19日公開予定の本木雅弘さん主演映画『黒牢城』に黒田官兵衛役で出演します。2019年のドラマ『3年A組-今から皆さんは、人質です-』（日本テレビ系）での熱演など、常に高い存在感を見せ続けています。
1位：吉沢亮
1位は、俳優の吉沢亮さんでした。
2025年公開の主演映画『国宝』が大ヒットを記録し、日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞しました。2026年3月まで放送されたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では錦織友一役を好演したほか、7月からは主演ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』の上演も控えており、圧倒的な支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)