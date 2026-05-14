「とっても辛かった」吉川ひなの、涙を流す姿に温かい声「色んな時期がありますよね」「共感します」
モデルの吉川ひなのさんは5月13日、自身のInstagramを更新。“とっても辛かった”時期の写真を公開しました。
【写真】泣き顔の自撮りショット
コメントでは「乗り越えられない試練なんてないです」「共感します」「本当に人生って色んな時期がありますよね 今、ひなのさんが笑顔で過ごせていることが心から嬉しい」「私も泣いちゃいそうです」「生き方、在り方が素敵だなと思って拝見してます」「泣いててもかわいい 辛かったんですね」と、共感の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】泣き顔の自撮りショット
「わたしはもう、笑いながらいまを生きてる」吉川さんは「2024年は、とっても辛かった。先が見えなくてどうしたらいいのかわからなくて その日1日を生きるのに精一杯だった」とつづり、1枚の写真を投稿。涙を流している自撮りショットです。「でもちゃんと、前に進んでいくんだよね。あのとき見えなかった未来は、いまここにちゃんとあって わたしはもう、笑いながらいまを生きてる」「人生っていろーーーんな時期があるよねっ」と語りました。
さまざまな過去ショットを公開吉川さんは今回の投稿以外にも、過去の自身の写真を公開しています。7日には「13歳のとき」のモデルショットを披露していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)