SEVENTEEN（セブンティーン）が、東京ドーム、京セラドーム大阪と、日本で舞台を披露する。韓国メディアが報じた。

13日と14日の2日間「セブンティーン2026japanファンミーティング『YAKUSOKU』」を開催する。同舞台は、韓国、マレーシア、インドネシアなど、アジアの120映画館で、ライブビューイングを行う。

韓国メディアのスポーツ朝鮮は14日「多彩なパフォーマンスとゲームコーナーでランニングタイムを充実させる。グローバルなファンに愛されたヒット曲や日本オリジナル曲、韓国語曲の日本語バージョンなど、多彩なステージが用意される。約束を意味するファンミーティングのタイトルのように、SEVENTEENとCARAT（カラット、公式ファン名）は必ず再会し、永遠にともにするという決意を、ステージを通じて再確認する予定だ」と報じた。

東京ドームの熱気は、23日と24日の2日間、大阪につなげる。京セラドーム大阪で行うファンミーティングは、オンラインライブストリーミングでも配信される予定だ。日本でのファンミーティングをドーム会場だけで行うのは、23年の「LOVE」以来2度目だ。

日本公演の後は、20日と21日にソウル公開の仁川（インチョン）でコンサートを続ける。