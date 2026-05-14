何年も連絡を取っていなかった友人から突然「一度会わない？」と誘われ、会ったら投資の話になりました。懐かしさもあって断りにくいのですが、こうした流れは警戒したほうがよいのでしょうか？

久しぶりの再会から投資話になった場合は慎重に考えたほうがよい

何年も連絡を取っていなかった友人から急に誘われ、会ってすぐ投資の話になった場合は、慎重に考えることをおすすめします。懐かしい相手だと、「せっかく誘ってくれたのに断りにくい」と感じやすいからです。

投資の話自体がすべて悪いわけではありません。正しい知識を持ち、自分で納得して始める投資であれば、将来のお金について考えるきっかけになります。ただし、再会の目的が最初から投資の勧誘だった場合は、友人関係を利用されている可能性もあります。

たとえば、会う前には「久しぶりに話したい」とだけ言われていたのに、実際には投資セミナーや別の担当者との面談に誘われることがあります。このような流れでは、相手のペースに巻き込まれやすくなります。

大切なのは、友人を疑うことではなく、自分のお金を守る姿勢を持つことです。懐かしさや遠慮だけで判断せず、「なぜ今、自分にこの話をしているのか」「自分は本当に理解できているのか」を落ち着いて考えましょう。



「昔の友人だから大丈夫」と思い込むのは危険

昔から知っている友人に勧められると、見知らぬ人からの勧誘よりも安心してしまうことがあります。しかし、投資では「誰から聞いたか」よりも「何にお金を出すのか」が重要です。

友人自身も、その投資の仕組みをよく理解していない可能性があります。自分では良い話だと思って紹介していても、実際にはリスクが高い商品だったり、出金できない仕組みだったりすることもあります。

特に注意したいのは、「必ずもうかる」「元本は保証される」「紹介すれば報酬が入る」といった説明です。投資である以上、損をする可能性はあります。元本とは、最初に投資したお金のことです。「元本保証」と言われても、誰がどのように保証するのかがはっきりしない場合は、安易に信じないようにしましょう。

また、金融庁は、知人からの紹介やSNSを通じて高利回りの投資話に勧誘され、当初は配当や払い戻しがあっても、後からサービスが止まり、お金を引き出せなくなるケースがあると注意喚起しています。最初に少し利益が出たように見えても、それだけで安全とは言い切れません。

お金を出したあとにトラブルになれば、金銭面だけでなく人間関係にも悪影響を与えます。信頼できる友人かどうかと、投資内容が安全かどうかは分けて考えることが大切です。



その場で返事をせず確認する時間を取ることが大切

投資に誘われたときは、その場で返事をしないことが大切です。相手から「今日だけ」「今始めないともったいない」と急かされたとしても、すぐに契約したり、お金を振り込んだりしないようにしましょう。

まず確認したいのは、何に投資するのかです。株式、投資信託、暗号資産、海外事業への出資など、投資先によってリスクは異なります。説明を聞いても内容が分からない場合は、参加しない判断をしても問題ありません。理解できないものにお金を出すと、損をしたときに原因も対処法も分からなくなります。

次に、誰にお金を払うのかを確認しましょう。登録された証券会社の口座を通じて購入するのか、個人名義の口座に振り込むのか、現金を手渡しするのかで安全性は大きく変わります。個人への振込や現金手渡しを求められる場合は、特に注意が必要です。

さらに、勧誘している会社や人物が金融商品取引業者として登録されているかも確認しましょう。金融庁は、金融商品取引を行う際には、まず相手方業者の登録を確認するよう呼びかけています。登録がない業者との取引では、トラブルが起きたときに解決が難しくなるおそれがあります。

断るときは、相手を否定する必要はありません。「自分で調べて理解できるものだけにしている」「家計の方針で新しい投資はしない」「その場では決めないことにしている」と伝えれば十分です。理由を長く説明すると、さらに説得されることもあるため、短くはっきり伝えるほうがよいでしょう。



まとめ

何年も連絡を取っていなかった友人から投資の話をされた場合、警戒心を持つのは当然です。

投資を検討するなら、話している相手ではなく、投資の中身を確認することが大切です。何に投資するのか、損をする可能性はあるのか、手数料はいくらか、出金はできるのか、業者は登録されているのかを確認しましょう。

久しぶりの友人との再会は、本来うれしいものです。だからこそ、お金の話で関係をこじらせないためにも、自分のルールを持って対応しましょう。納得できるまで調べてから判断することが、自分のお金と人間関係を守ることにつながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー