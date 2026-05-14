◆米大リーグ ブルージェイズ―レイズ（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに「４番・三塁」で名を連ねた。試合前には１３日の広島戦（福井）で逆転サヨナラ弾で通算３００本塁打の節目に到達した元同僚の巨人・坂本勇人内野手（３７）を祝福した。

「見ましたよ。さすがですね」。坂本から巨人のキャプテンの座を引き継いで２３年から主将だった岡本にとって、坂本は特別な存在。ブルージェイズへの移籍が決まった際には坂本が「羽ばたけ、和真」と愛情あふれるメッセージを送るなど、強い絆で結ばれている。劇的な延長１２回サヨナラ弾で決めた節目の一発に岡本は「エンターテイナーですよね」とその千両役者ぶりを称えていた。

この日の試合前は、外野でランニング。恒例の早出特打ではＢＧＭに竹内まりやの「プラスティック・ラブ」などＪポップが流れる中、快音を響かせ、守備練習ではゲレロと一塁でノックを受けた。坂本の快挙を刺激に、岡本も万全に試合に備えた。レイズ戦は今季５連敗中。バットでチームを牽引し、スイープを阻止したい。