モロゾフ「パンプディン」が3日間限定復活♡濃厚プリンで特別なご褒美時間を

5月25日の「モロゾフ プリンの日」に合わせて、モロゾフの人気商品「パンプディン」が3日間限定で登場します。1988年に誕生して以来、多くのファンに愛され続けているロングセラースイーツ。たっぷりサイズの濃厚カスタードプリンは、大切な人とシェアしたり、自分へのご褒美にもぴったりです。ほんのりラム酒が香る贅沢な味わいで、特別なティータイムを演出してくれます♡

3日間限定で復活する人気プリン

「パンプディン」は、たまごや牛乳、生パン粉、生クリームを使用した濃厚なカスタードプリン。じっくり蒸し焼きにすることで生まれる、しっとりなめらかな食感が魅力です。

さらに、コク深いカラメルソースがアクセントとなり、奥行きのある味わいを楽しめます。

ほんのり香るラム酒が上品さをプラスし、モロゾフ定番のカスタードプリンとはまた違った大人っぽい美味しさに。

サイズは幅約250mm×奥行き84mm×高さ43mm（容器含む）とボリューム感たっぷりなので、家族や友人とシェアするのにもおすすめです。

価格は1,404円（税込／本体価格1,300円）。販売期間は2026年5月23日（土）～5月25日（月）の3日間限定で、全国の洋生菓子販売店舗にて販売されます。

※地域、店舗及び曜日により、お取り扱いしていない場合があります。

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「パンプディン」が愛される理由

「パンプディン」は、その名の通り“パン（パン粉）”を使ったプディング。1988年の発売当初から、生クリームやバニラビーンズを贅沢に使用したリッチなデザートとして親しまれてきました。

発売当初はリング型の容器で焼き上げられていたという歴史もあり、長年愛されるモロゾフの名作スイーツです。

口に入れた瞬間に広がるやさしい甘さと、どこか懐かしさを感じる味わいは、世代を問わず人気。冷蔵庫でしっかり冷やしていただけば、よりなめらかな食感と濃厚な風味を堪能できます。

手土産やホームパーティーのおもてなしスイーツとしても喜ばれそうですね♪

モロゾフ プリンの日にも注目

モロゾフでは、創立90周年を迎えた2021年より、5月25日を「モロゾフ プリンの日」として展開しています。

人気の「カスタードプリン」をより多くの方に楽しんでもらいたいという想いから始まった記念日で、毎年限定スイーツの販売も話題に。

今年は、その特別な日に合わせて「パンプディン」が復活。モロゾフならではの丁寧なものづくりと、長年受け継がれてきた味わいを楽しめる貴重な機会です。

プリン好きの方はもちろん、昔懐かしい味を楽しみたい方もぜひチェックしてみてください。

大切な人と楽しむ特別なプリン時間

濃厚でやさしい甘さに包まれる「パンプディン」は、忙しい毎日にほっと癒しを届けてくれるスイーツ。期間限定だからこそ味わいたい特別感も魅力です。

コーヒーや紅茶と合わせて楽しめば、贅沢なおうちカフェ気分を満喫できそう♡家族や友人とシェアしながら、モロゾフのこだわりが詰まったプリンをぜひ堪能してみてください。