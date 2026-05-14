お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が13日放送のJ-WAVE「GURU GURU!」（水曜夜10・00）に生出演。元AKB48でタレント・福留光帆（22）に“騒動”をイジられ、タジタジとなる場面があった。

オープニングトークで、福留から「ケムリさんが先週炎上してたじゃないですか」とぶっこまれたケムリは「そんなざっくばらんに言わないで」と苦笑。「世間をお騒がせしていたっていうのはありましたね」と騒動に触れた。

その後も、この日は「5月病」がテーマということで、トークをする中、福留が「確かに私、高校3年生の5月に高校辞めたかも」と告白すると、ケムリは「別に僕、中卒も高卒も同じだと思いますよ。何も変わらないと思いますよ」とフォロー。

これに、福留は「炎上したくなさすぎるだろ、お前」と痛烈ツッコミ。「私はもっと攻めてるケムケムが見たいよ。どうしたの、ケム。先週から様子がおかしいよね。どうしちゃったの？」とたたみかけた。

ケムリは「そんなケムはいないよ。攻めてることはないんだけど」と苦笑しつつ「やめろよ。燃やし合いラジオじゃねえかよ」とタジタジ。

それでも、福留は「もういいじゃん、払い戻ししたんだから」と止まらず。ケムリは「もう最悪なんだけど、このラジオ。マジで。お互いをさ、何を払い戻すんだよ」としどろもどろになった。

さらに、福留は「令和ロマンのファンの皆さん、ケムリは何も悪くないんで。ケムリは何も悪くないんですよね」と続けると、ケムリは「マジで、本当に燃やし合うなよ。やめろ、それ。引用するの。ラジオできないぞ、このままじゃ！」と困惑しきりだった。

令和ロマンは16日に神奈川・Kアリーナ横浜で行う単独ライブ「RE:IWAROMAN」の特典中止問題で“炎上”。当初、SSロマン席（10万円）、Sロマン席（3万円）には特典としてリハーサル観覧が含まれていたが、突如、その特典中止を発表。特典の内容変更に伴う払い戻し対応の実施もこの時点ではなかったため、SNSでは物議を醸していた。

その後、「リハーサル観覧を楽しみにされていた皆様のご期待に沿えず、誠に申し訳ございません」と改めて謝罪し、「特典内容の変更に伴う『代替特典』および『払戻し』につきまして、下記の通りお知らせ申し上げます」と発表した。