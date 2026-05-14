替えただけでヘッドスピードが1m/sアップ 木下稜介が人生初の地クラブをテスト中
＜関西オープン 事前情報◇13日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞関西ゴルフ連盟創立100周年記念大会の練習場を見ていると、2023年からクラブ契約フリーで戦う木下稜介のキャディバッグに見慣れないドライバーが入っていた。
【写真】これがその地クラブだ！
「これ飛ぶんですよ」と見せてくれたのは、JBEAMの『JLIDEN（ライデン）プロトタイプ』。いわゆる地クラブである。同社はドラコンプロでお馴染みの山崎泰宏が手掛けるブランド。木下が山崎に師事している関係で手渡された。「オフに『打ってみてよ』って渡されたのですが、同じシャフトでヘッドを替えただけなのにヘッドスピードが1m/s以上上がりました。ボール初速も上がって5〜10ヤードは飛んでいる感覚です」クラブ契約フリーになってからは方向性、ミスをした時の寛容性の高さからキャロウェイの22年モデル『ローグST MAX』がエース。そこに昨年からグラファイトデザインの『ツアーAD GC 6-X』を装着している。好感触の地クラブについては、「ヘッドが小ぶりで操作性がよくて、空力の関係でヘッドスピードが上がっている感じがします。そしてフルチタンのヘッドなので、弾く感じが僕は好きですね」と教えてくれた。安定感に勝るエースの存在が大きく、まだ実戦投入はできていない。「エースの信頼感は強いですね。飛距離は魅力。データはいいので、実戦投入は時間の問題だと思います。実際に試合で使ってみないと分からないので、ミズノオープンとかコースが広いところでの投入を考えています」。今大会はコースの幅が狭く飛距離より精度が求められるので投入は見送られた。2020-21シーズンに賞金ランキング3位に入ったことがある。今季は年間王者を目標に掲げる木下に、「今まで使ったことないです」という地クラブが大きな武器になるかもしれない。（文・小高拓）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
関西オープン 初日の組み合わせ
倉本昌弘は引退ラスト2試合「成績を残せないと思ったら辞めるべき」 最年長予選通過＆エージシュートへ
1W名人・池村寛世が愛用する地クラブとは「ボールを押し込んでくれる感じがイイ」
石川遼が“ミニドラ”新投入 超最新のクラブセッティング
河本結のメジャー初制覇を支えた最新1W「球を押せるのに初速が出る」
【写真】これがその地クラブだ！
「これ飛ぶんですよ」と見せてくれたのは、JBEAMの『JLIDEN（ライデン）プロトタイプ』。いわゆる地クラブである。同社はドラコンプロでお馴染みの山崎泰宏が手掛けるブランド。木下が山崎に師事している関係で手渡された。「オフに『打ってみてよ』って渡されたのですが、同じシャフトでヘッドを替えただけなのにヘッドスピードが1m/s以上上がりました。ボール初速も上がって5〜10ヤードは飛んでいる感覚です」クラブ契約フリーになってからは方向性、ミスをした時の寛容性の高さからキャロウェイの22年モデル『ローグST MAX』がエース。そこに昨年からグラファイトデザインの『ツアーAD GC 6-X』を装着している。好感触の地クラブについては、「ヘッドが小ぶりで操作性がよくて、空力の関係でヘッドスピードが上がっている感じがします。そしてフルチタンのヘッドなので、弾く感じが僕は好きですね」と教えてくれた。安定感に勝るエースの存在が大きく、まだ実戦投入はできていない。「エースの信頼感は強いですね。飛距離は魅力。データはいいので、実戦投入は時間の問題だと思います。実際に試合で使ってみないと分からないので、ミズノオープンとかコースが広いところでの投入を考えています」。今大会はコースの幅が狭く飛距離より精度が求められるので投入は見送られた。2020-21シーズンに賞金ランキング3位に入ったことがある。今季は年間王者を目標に掲げる木下に、「今まで使ったことないです」という地クラブが大きな武器になるかもしれない。（文・小高拓）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
関西オープン 初日の組み合わせ
倉本昌弘は引退ラスト2試合「成績を残せないと思ったら辞めるべき」 最年長予選通過＆エージシュートへ
1W名人・池村寛世が愛用する地クラブとは「ボールを押し込んでくれる感じがイイ」
石川遼が“ミニドラ”新投入 超最新のクラブセッティング
河本結のメジャー初制覇を支えた最新1W「球を押せるのに初速が出る」