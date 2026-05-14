＜速報＞日本最古のオープン競技が開幕 今季限りでレギュラー引退の倉本昌弘は8時スタート
＜関西オープン 初日◇14日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーは主催の関西ゴルフ連盟創立100周年の記念大会が始まった。午前7時からアウト、インそれぞれスタートしている。大会の模様はALBA TVが完全生配信を行っている。
【写真】100年前とほぼ変わらない17番のグリーン周り
70歳の永久シード選手で、今季限りでレギュラーツアー引退を表明している倉本昌弘は、午前8時に阿久津未来也、ツアープロの貞方章男を父に持つアマチュアの16歳、貞方俊輝とティオフする。 「中日クラウンズ」を制して2戦連続優勝のかかる堀川未来夢は、午後0時20分に2023年大会覇者の幡地隆寛、18歳のアマチュア小川琥太郎と同組。2023年大会覇者の?川泰果は、今季国内初戦となる清水大成、17歳の山田龍之介とスタートする。 プロ126名、アマ24名の合計150名が出場する。賞金総額は8000万円、優勝賞金は1600万円。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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