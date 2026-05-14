「巨人４−２広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）

完封負けまであとアウト５つ。見せ場が少なく静まり返っていた福井の鯉党をよみがえらせたのは、広島・大盛穂外野手の一発だった。クールな男が一塁を回って、力強くガッツポーズ。ベンチでチームメートから手荒い祝福を受け、笑みがはじけた。背番号５９が起死回生の同点弾でチームを救った。

１点を追う八回１死だ。マウンドにはセットアッパーの大勢。カウント２−２から低めの直球を完璧に捉えた。福井の夜空へと放たれた打球は、右中間席に着弾する２号ソロ。今季、被弾のなかった剛腕に、価値ある一発を食らわせた。九回は守護神のマルティネスが待ち受ける展開だっただけに、値千金の一振りとなった。

守備でも存在感を放った。プレー経験の少ない地方球場に加え、この日の上空は強風が吹き荒れる難しい条件がそろった。そんな中、左翼・田村、右翼・二俣とこまめにコミュニケーションを取りながら、外野陣を統率。「試合を重ねるごとに考えることも増えてきた。もっと勉強して一試合一試合取り組んでいきたい」と話す男が、難しい条件下で工夫を凝らした。

秋山の離脱に伴い、２試合連続で１番起用され、ともに安打をマーク。攻守において、欠かせぬ存在となりつつある。レギュラー奪取という、大きな目標に向かって突き進んでいく。