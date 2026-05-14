「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）

敗戦の中にも、存在感を示した。阪神は高橋遥人投手（３０）が６回３安打１失点。初回に失点し、連続完封、連続無失点は途絶えたが、今季自己最多１１三振を奪う力投をみせた。中継ぎ陣が八回に３点を失い逆転を許し、連勝は２でストップ。デイリースポーツ評論家の井川慶氏は「大きかったのは失点直後の投球。久々の失点にも動揺せず３球で併殺に仕留めて流れを断ち切った」と指摘した。

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高橋投手は初回に失点しましたが、素晴らしいピッチングだったと思いますね。特に大きかったのは失点直後の、初回１死一塁での内山選手に対する投球です。久々の失点にも動揺する感じがなく、３球で併殺に仕留めて流れを断ち切ったことが、その後の投球につながりましたね。

開幕から好調を維持していますが、元々、コンディションさえ良ければこういう投球ができる投手です。改めて抑えられる理由として思うのは、まず、より打者の方に右足を踏み出し、リリースを前にしているフォームなので、打者からするとタイミングのとりづらさがあるのではないでしょうか。さらにその一連の動きがゆったりとしているので、そこから強くてキレのあるボールがいくというギャップが生まれることで、より差し込めるのかなと思います。

それでいて得意のツーシームは、フォークと違って普通に回転しながら沈んでいますよね。つまり、真っすぐのように見えて沈む軌道なので、打たれにくいのかなと。次回以降も楽しみに見させてもらいます。