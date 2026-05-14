「風、薫る」ラストで仲間由紀恵？の後ろ姿にネット反応「でも不穏な感じ」、片岡鶴太郎も登場

見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第34話が14日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、直美（上坂樹里）が藤田（坂口涼太郎）に伝えた提案が通り、丸山（若林時英）の治療は順調に進み始める。一方で、気持ちが晴れないまま帰宅したりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）と再会する。

勝海舟を演じる片岡鶴太郎が登場。また、ラストでは雨と雷鳴とともに、仲間由紀恵？ の後ろ姿が映され、ネットでも反応があった。

Xには「お薬3回になったんだ」「『私は根回し済みだから』直美」「さすが鹿鳴館仕込み」「直美さん世渡り上手だけどそれ嘘だってバレたら大変なことになりそう笑」「やるなー直美」「勝海舟きたぁ！」「お、鶴ちゃん」「鶴ちゃんふたたび」「シマケンが戸を直してくれてる」「シマケン優しい顔してる〜」「シマケンさんのバックグラウンド、急に解禁 末っ子ちゃん」「おいしくなーれ カムカムオマージュ？」「物書きあるあるなスランプか…」「何やら良い間柄」「カレーライス」「苦いの？」「シマケンが笑顔だ〜」「え！？誰？」「これは仲間ちゃんかな」「仲間由紀恵さん、後ろ姿で初登場！でも不穏な感じ」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。