「本当に理不尽なことをいっぱい言われて…」“タクシー運”がなさすぎる柏木由紀、Xで話題の改善策を試した結果…
「理不尽なことをいっぱい言われて……」元AKB48でタレントの柏木由紀が、タクシー乗車時のエピソードを明かした――。
柏木由紀
○「駐車場でガンッてやられて腰いっちゃって」アイドル時代にケガしたことも
4日に更新されたYouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』では、タクシーの話題に。柏木は、“顔バレ”や“家バレ”をしたくないため、普段は、ドライバーと目を合わせないようにしているという。しかし、そんな態度が災いするのか、「すっごいタクシーの運が悪い。もうめっちゃ悪い」とこぼし、「“高速乗って”って言ったのに、乗ってくれないとか。ナビ入れてもらったら、“ここ行きてーんだったら、そもそもナビを入れるのは間違いだ”って言われたり。本当に理不尽なことをいっぱい言われて……」と吐露した。
ほかにも、「首都高で危なかったこともあった。(ぶつかって)上半身が飛んで」「駐車場でガンッてやられて、腰いっちゃって。公演を休みました」など、タクシーにまつわる不運な出来事が多数。そんな柏木は、Xで話題になった「ドライバーに愛想よくすると、対応がよくなる」という方法を試してみることに。「毎日タクシー乗ってるわけじゃないから、確率として多すぎる」とつぶやきつつ、「ちょっとやってみようと思って。タクシーに乗るときに、“すみません! お願いします! ”って元気に」と話した。
明るい態度で乗車するようになってからは、「嫌な思いは今のところ(ない)。5〜6回ぐらいやってみたんですけど、気持ちのいい乗車ができてるような気がする」と効果を実感。一方で、「めっちゃしゃべりかけられるようになっちゃって(笑)」と明かし、「乗ってから降りるまで、一生しゃべりかけられる」と苦笑い。さらに、ドライバーから、「○○を乗せた」「○○の家が」など、芸能人のプライベート情報まで聞くようになり、「あれ何なんですかね? 何で言う!?」「この前は、“10年前に原宿で乗せました。すごい疲れてましたよ”って言われたの。いやいや、余計なお世話なんだけど!」とぼやきが止まらなかった。
【編集部MEMO】
柏木由紀は、2020年2月に公式YouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』を開設。「身近な存在に感じていただけたら」の思いで立ち上げ、「AKBっぽいことアイドルっぽいことそうじゃないこと、なんでもやっていきます! やってほしいことや要望などありましたらお手柔らかにコメント欄へーー!!」と呼びかけていた。現在はチャンネル登録者数60万人を超え、累計の再生数は1億5,000万回を突破する人気チャンネルとなった。
柏木由紀
○「駐車場でガンッてやられて腰いっちゃって」アイドル時代にケガしたことも
4日に更新されたYouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』では、タクシーの話題に。柏木は、“顔バレ”や“家バレ”をしたくないため、普段は、ドライバーと目を合わせないようにしているという。しかし、そんな態度が災いするのか、「すっごいタクシーの運が悪い。もうめっちゃ悪い」とこぼし、「“高速乗って”って言ったのに、乗ってくれないとか。ナビ入れてもらったら、“ここ行きてーんだったら、そもそもナビを入れるのは間違いだ”って言われたり。本当に理不尽なことをいっぱい言われて……」と吐露した。
明るい態度で乗車するようになってからは、「嫌な思いは今のところ(ない)。5〜6回ぐらいやってみたんですけど、気持ちのいい乗車ができてるような気がする」と効果を実感。一方で、「めっちゃしゃべりかけられるようになっちゃって(笑)」と明かし、「乗ってから降りるまで、一生しゃべりかけられる」と苦笑い。さらに、ドライバーから、「○○を乗せた」「○○の家が」など、芸能人のプライベート情報まで聞くようになり、「あれ何なんですかね? 何で言う!?」「この前は、“10年前に原宿で乗せました。すごい疲れてましたよ”って言われたの。いやいや、余計なお世話なんだけど!」とぼやきが止まらなかった。
【編集部MEMO】
柏木由紀は、2020年2月に公式YouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』を開設。「身近な存在に感じていただけたら」の思いで立ち上げ、「AKBっぽいことアイドルっぽいことそうじゃないこと、なんでもやっていきます! やってほしいことや要望などありましたらお手柔らかにコメント欄へーー!!」と呼びかけていた。現在はチャンネル登録者数60万人を超え、累計の再生数は1億5,000万回を突破する人気チャンネルとなった。