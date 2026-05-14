ReoNa、『ANISAMA in TAIPEI』で「結々の唄」を海外初披露「結々の唄」特別映像のYouTubeプレミア公開も決定！

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奄美大島出身のアーティスト・ReoNaが、2026年5月10日(日)に台北で開催された『ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-』に出演し、新曲「結々の唄」を披露した。

ReoNaライブパートは、Piano荒幡亮平による印象的なイントロから始まるTVアニメ『シャドーハウス』エンディングテーマ「ないない」からスタート。会場の空気を一変させ、その世界観に惹きこんだ。

「大切な人との別れをテーマに紡いだお歌」という言葉に続き披露されたのは、TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』EDテーマの「ガジュマル〜Heaven in the Rain〜」。LEDに映し出されたアニメの特殊エンディング映像とともに、感動的に歌い上げた。

“人と人とが、結ばれあって、寄り添い合う”奄美大島に伝わる「結の精神」を歌にした新曲「結々の唄」では、この日のために用意された特別映像「結々の唄 -台北特別映像-」を、会場のバックスクリーンにて初公開。奄美大島の美しい景色、3月に開催した凱旋ライブ「シマユイあまみ」の模様や、ライブ開催に向けて奄美の人々と触れ合うReoNaの様子、「結々の唄-Music Video-」のアザーカットなどで構成された映像が映し出され、楽曲の魅力がさらに深く伝わるパフォーマンスとなった。

本映像はReoNa Official YouTube Channelにてプレミア公開されている。

加えて、「結々の唄」は5月6日付「USEN J-POPリクエストチャート」にて1位を獲得。3月に奄美大島で開催されたフリーライブ「シマユイあまみ」で初披露されて以降、USENリクエストが上昇を続け、約2か月の時を経てリクエストランキング1位を獲得し、国内でも大きな反響を呼んでいる。

USENリクエスト J-POP HOT30

https://music.usen.com/ch/A24/?service=sp440

USENリクエストはこちら

https://music.usen.com/request/?service=sp440

会場を包む、暖かい空気の中、「最後にもう一曲」と披露されたのはTVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』OPテーマ「ANIMA」。タイトルがコールされると会場は大歓声に包まれる。躍動感あふれるパフォーマンスでライブを締めくくった。

またReoNaは、森口博子の出演パートでも再登場し、TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED』エンディングテーマ「FIND THE WAY」をこの日限りのコラボレーションで披露し、二人による美しいハーモニーで会場を感動で包み込んだ。

さらに、2027年3月6日（土）開催の【ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜】、2027年3月7日（日）開催の【ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜】のYouTube先行受付期間（2026年4月20日〜2026年5月18日）にあわせ、過去のライブを中心とした映像をYouTubeチャンネルにて順次プレミア公開する特別施策を実施中。

なお、2026年7月19日（日）から開催する『ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-』のファミリーマート先行も4/20よりスタートしているので併せてチェックしてほしい。

5/10(日)開催 ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-



1.ないない (TVアニメ「シャドーハウス」エンディングテーマ)

2.ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜 (TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」2ndクール エンディングテーマ)

3.結々の唄

4.ANIMA (TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」2ndクール オープニングテーマ)

ライブ映像公開中

第一弾 （5/1 公開）

ReoNa Live『ないない』2023.3.6 ReoNa ONE-MAN Concert 2023「ピルグリム」at日本武道館 〜3.6 day 逃げて逢おうね〜

第二弾 （5/6 公開）

神崎エルザ starring ReoNa『Independence』2025.3.1-2025.3.30 ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 “SQUAD JAM

第三弾 （5/9 公開）

神崎エルザ starring ReoNa『Disorder』2025.3.1-2025.3.30 ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 “SQUAD JAM

第四弾 （5/11 公開）

ReoNa「結々の唄」 -台北特別映像-

●配信情報

配信シングル

「結々の唄（読み：ゆいゆいのうた）」

配信中



配信リンクはこちら

https://ReoNa.lnk.to/yuiyuinouta

●ライブ情報

ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM

2027/3/6（土）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜逃げて逢おうね〜

2027/3/7（日）

ReoNa ONE-MAN Concert 2027「ハロー、アンハッピー」atぴあアリーナMM 〜やっぱり人が好き〜

会場：ぴあアリーナMM

YouTube先行抽選受付中

申込みはこちら

https://eplus.jp/reona/

ReoNa動脈・静脈プロジェクト

ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-動脈-

7/19（日）大阪府・Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

7/20（月・祝）福岡県・DRUM LOGOS OPEN 17:00 / START 18:00

7/25（土）東京都・Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

8/8（土）愛知県・Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00

8/10（月）宮城県・仙台 Rensa OPEN 18:15 / START 19:00

8/21（金）北海道・PENNY LANE OPEN 18:15 / START 19:00

各プレイガイドにて抽選受付中

イープラス

http://eplus.jp/reona/

ローチケ

http://l-tike.com/reona/

チケットぴあ

http://w.pia.jp/t/reona/

ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-

10/3(土) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 17:00 / START 18:00

10/4(日) 千葉・浦安市文化会館 大ホール OPEN 16:00 / START 17:00

10/20(火) 福岡・福岡国際会議場 OPEN 18:00 / START 19:00

10/24(土) 兵庫・神戸国際会館 OPEN 17:00 / START 18:00

10/29(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30

11/23 (月・祝) 宮城・トークネットホール仙台（仙台市民会館）大ホール 17:00 / START 18:00

12/5(土) 愛知・Nittera日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:00 / START 18:00

12/10(木) 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール 18:00 / START 19:00

ファミリーマート先行抽選受付中

申込みはこちら

https://eplus.jp/reona/

関連リンク

ReoNaオフィシャルサイト

https://www.reona-reona.com/