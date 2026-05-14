一生で一度お目にかかれるかのプレミアムなオスのキジ三毛！ 両親の柄から予測する毛色バリエーション【猫柄図鑑】

キジ三毛ってどんな毛色？

黒三毛との違いは黒い部分のしま模様

黒三毛と同じく、黒、茶キジ、白の３色からなる毛色です。ただし、黒い部分をよく見るとしま模様になった「黒キジ」であることからキジ三毛と呼ばれます。３色の境目はきれいに分かれています。白い部分が多く、黒キジと茶色の毛がほんの少し見られる場合、「トビ三毛」と呼ばれることもあります。

黒三毛と同様に、三毛猫だけにオスの出現確率は激低。一生で一度お目にかかれるかどうか、というプレミアムな存在です。

キジ三毛DATA

レア度／★★☆☆☆（ただしオスの場合は激レア）

肉球の色／黒、ピンク×黒など

オス・メスの割合／1：5000 程度

毛色のバリエーション／なし

TOPIC

キジ三毛の猫は慎重な性格、黒猫は人懐っこい……などと言われますが、今のところ、猫の毛色と性格の関係を紐づけるデータはありません。猫の性格は、生育環境や飼い主の接し方などによる後天的な部分が多いようです。

キジ三毛が生まれやすい「毛色の組み合わせ例①」

【ミニ解説】

父猫が白い部分の多いキジ白であれば、キジ三毛の子が生まれやすくなります。この組み合わせでは、子の遺伝子型は「AA型」「Aa 型」「aa 型」の３通りが考えられ、「AA 型」「Aa 型」ならキジ三毛、「aa 型」なら黒三毛となります。

キジ三毛が生まれやすい毛色の「組み合わせ例②」

【ミニ解説】

母猫からS 遺伝子、父猫からs 遺伝子を受け継ぐため、子には必ず白ブチが入ります。しま模様の有無を決める遺伝子型は「Aa 型」「aa 型」の２通りが考えられ、「Aa 型」ならキジ三毛、「aa 型」なら黒三毛となります。

キジ三毛が生まれやすい「毛色の組み合わせ例③」

【ミニ解説】

両親のいずれかからA 遺伝子を受け継げば、子には黒のしま模様が現れます。さらに父猫からS 遺伝子を受け継ぐことで白ブチが入るため、キジ三毛の子が生まれるというわけです。ただし、遺伝子型が「aa 型」だった場合は黒三毛となります。

キジ三毛が生まれやすい「毛色の組み合わせ例④」

【ミニ解説】

父猫は白い部分の多い茶白ブチという前提での組み合わせ。この場合、子の遺伝子型は「Aa 型」「aa 型」の２通りが考えられます。「Aa 型」ならキジ三毛、「aa 型」なら黒キジの子猫が誕生します。

【出典】『猫柄図鑑』監修：山根明弘