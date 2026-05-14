「素晴らし過ぎます」野々村真の“修了報告”に反響「凄いです！」「一緒に働いてみたいです」
タレントの野々村真（61）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。「認知症介護基礎研修」を受講し修了したことを報告した。
【写真】「素晴らし過ぎます」研修の修了を報告した野々村真の投稿
野々村は「先日、『認知症介護基礎研修』を受講し無事に修了証をいただきました」と報告。「この研修は2024年4月より介護現場で働く無資格者に受講が義務化されたもので、認知症ケアの基本を一から学びました」と説明した。
続けて「『実務者研修』の受講に先立ち、まずは基礎をしっかりと固めるべく取り組みました」とし、「今回学んだ認知症に対する正しい理解と、ご本人に寄り添うケアのあり方をしっかりと胸に刻み、次のステップである実務者研修にも励んでまいりたいと思います。温かく見守っていただけると嬉しいです！」と結んだ。
この投稿には「素晴らし過ぎます」「凄いです！」「一緒に働いてみたいです」などの反響が寄せられている。
【写真】「素晴らし過ぎます」研修の修了を報告した野々村真の投稿
野々村は「先日、『認知症介護基礎研修』を受講し無事に修了証をいただきました」と報告。「この研修は2024年4月より介護現場で働く無資格者に受講が義務化されたもので、認知症ケアの基本を一から学びました」と説明した。
続けて「『実務者研修』の受講に先立ち、まずは基礎をしっかりと固めるべく取り組みました」とし、「今回学んだ認知症に対する正しい理解と、ご本人に寄り添うケアのあり方をしっかりと胸に刻み、次のステップである実務者研修にも励んでまいりたいと思います。温かく見守っていただけると嬉しいです！」と結んだ。
この投稿には「素晴らし過ぎます」「凄いです！」「一緒に働いてみたいです」などの反響が寄せられている。