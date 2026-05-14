１４日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０ 日・マネーストック
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
２１：３０ 米・小売売上高
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・企業在庫
※インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：大成建<1801>，鹿島<1812>，明治ＨＤ<2269>，サッポロＨＤ<2501>，キリンＨＤ<2503>，ネクソン<3659>，住友化<4005>，トレンド<4704>，楽天グループ<4755>，ＥＮＥＯＳ<5020>，ブリヂストン<5108>，ＡＲＣＨＩＯ<543A>，フジクラ<5803>，京都ＦＧ<5844>，三和ＨＤ<5929>，アマダ<6113>，ＳＭＣ<6273>，栗田工<6370>，ダイフク<6383>，堀場製<6856>，シスメックス<6869>，ホトニクス<6965>，ホンダ<7267>，スズキ<7269>，メディパル<7459>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，三井住友トラ<8309>，ソニーＦＧ<8729>，西武ＨＤ<9024>，ＴＢＳＨＤ<9401>，日テレＨＤ<9404>，スクエニＨＤ<9684>，ニトリＨＤ<9843>ほか
※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか
出所：MINKABU PRESS
０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０ 日・マネーストック
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１５：００ 英・鉱工業生産
１５：００ 英・製造業生産指数
１５：００ 英・商品貿易収支
１５：００ 英・貿易収支
２１：３０ 米・小売売上高
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・企業在庫
※インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：大成建<1801>，鹿島<1812>，明治ＨＤ<2269>，サッポロＨＤ<2501>，キリンＨＤ<2503>，ネクソン<3659>，住友化<4005>，トレンド<4704>，楽天グループ<4755>，ＥＮＥＯＳ<5020>，ブリヂストン<5108>，ＡＲＣＨＩＯ<543A>，フジクラ<5803>，京都ＦＧ<5844>，三和ＨＤ<5929>，アマダ<6113>，ＳＭＣ<6273>，栗田工<6370>，ダイフク<6383>，堀場製<6856>，シスメックス<6869>，ホトニクス<6965>，ホンダ<7267>，スズキ<7269>，メディパル<7459>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，三井住友トラ<8309>，ソニーＦＧ<8729>，西武ＨＤ<9024>，ＴＢＳＨＤ<9401>，日テレＨＤ<9404>，スクエニＨＤ<9684>，ニトリＨＤ<9843>ほか
※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか
出所：MINKABU PRESS