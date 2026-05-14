○経済統計・イベントなど

０８：０１　英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数
０８：５０　日・マネーストック
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０　日・３０年物利付国債の入札
１５：００　英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１５：００　英・鉱工業生産
１５：００　英・製造業生産指数
１５：００　英・商品貿易収支
１５：００　英・貿易収支
２１：３０　米・小売売上高
２１：３０　米・輸出入物価指数
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２３：００　米・企業在庫
※インドネシア市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：大成建<1801>，鹿島<1812>，明治ＨＤ<2269>，サッポロＨＤ<2501>，キリンＨＤ<2503>，ネクソン<3659>，住友化<4005>，トレンド<4704>，楽天グループ<4755>，ＥＮＥＯＳ<5020>，ブリヂストン<5108>，ＡＲＣＨＩＯ<543A>，フジクラ<5803>，京都ＦＧ<5844>，三和ＨＤ<5929>，アマダ<6113>，ＳＭＣ<6273>，栗田工<6370>，ダイフク<6383>，堀場製<6856>，シスメックス<6869>，ホトニクス<6965>，ホンダ<7267>，スズキ<7269>，メディパル<7459>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，三井住友トラ<8309>，ソニーＦＧ<8729>，西武ＨＤ<9024>，ＴＢＳＨＤ<9401>，日テレＨＤ<9404>，スクエニＨＤ<9684>，ニトリＨＤ<9843>ほか
※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか

出所：MINKABU PRESS