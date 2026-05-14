１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円８６銭前後と前日と比べて２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円８７銭前後と同１５銭程度のユーロ安・円高だった。



この日に発表された４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）は、前月比で１．４％上昇と市場予想（０．５％程度の上昇）を大きく上回り、２２年３月以来およそ４年ぶりの大幅な伸びとなった。前日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に続いてインフレ圧力の根強さが示されたことで、米長期金利は一時４．５０％と１１カ月ぶりの水準まで上昇。日米金利差の拡大を見込んだドル買い・円売りが流入し、ドル円相場は１５７円９３銭まで上伸する場面があった。ただ、その後は日本の通貨当局が６日に実施したとみられる円買い介入の直前（１５７円台後半）のラインが意識される形で上げ一服。米長期金利が伸び悩んだことも重荷となった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７１１ドル前後と前日と比べて０．００３０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS