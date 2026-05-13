「うつ病」になりやすい性格の人が見逃しがちな「サイン」とは？心と体に現れる兆候【医師解説】

誰でも落ち込んだり、元気が出なかったりすることはありますが、そんなとき「もしかしてうつ病かも……」と考えたことはないでしょうか？ じつは、うつ病にはなりやすい性格や傾向があり、そのような条件に当てはまる人は、うつ病の兆候が見られたとき注意した方が良いかもしれません。うつ病になりやすい性格の人が示す、うつ病のサインについて、メンタルドクタークリニックの紫藤先生にメディカルドック編集部が聞きました。

監修医師：

紫藤 佑介（メンタルドクタークリニック）

1987年東京都生まれ。東邦大学医学部を卒業後、2年間の研修期間を経て精神科医となる。精神科医として働く中で精神疾患に対する偏見や誤解の解消、早期受診の必要性を実感し、SNSで精神科の情報発信を始める。馴染みやすさと分かりやすさを重視した発信が精神疾患を持つ方に限らず話題となり、総フォロワーは10万人を超え、これまで4冊の著書を執筆。2022年に紹介制・会員制のメンタルケアクリニック「メンタルドクタークリニック」を開院し、インフルエンサーや経営者を中心にプライバシーに配慮したメンタルケア・コーチングをおこなっている。

編集部

うつ病には兆候やサインがあるのですか？

紫藤先生

はい。たとえば気分が落ち込んだり、悪いことばかり考えてしまったりするのは、うつ病のサインと考えられます。以前なら楽しめたようなことも、楽しく感じられないようになることも要注意です。

編集部

ほかに、どのような兆候やサインがありますか？

紫藤先生

早めに気づいた方がよいサインに、眠れない、反対に寝すぎるといった睡眠障害があります。また、うつ病の兆候は心だけでなく、体にも現れることがあり、疲れやすくなる、頭痛、腹痛などはその典型です。

編集部

体に症状が出ることもあるのですね。

紫藤先生

はい。それから、これまで自分ができていたことができなくなるのも、うつ病のサインです。仕事に集中できない、家を出るのが億劫に感じられる、家事や入浴、歯磨きなど、「本来ならやらなければならないことが面倒になる」といった症状が見られたら要注意です。

編集部

そのような兆候やサインが見られたら、どうしたらよいのでしょうか？

紫藤先生

早めに、心療内科や精神科などの医師に相談することをお勧めします。症状がひどくならないうちに医療が介入できれば、日常生活を改めたり、考え方の癖を見直したりすることで改善が期待できるかもしれませんし、回復もスムーズになります。反対に、治療の開始が遅れれば遅れるほど回復が遅くなり、治療も難渋することが考えられます。困っていることがあれば、早めに医師に相談しましょう。

編集部

最後に、メディカルドック読者へのメッセージがあれば。

紫藤先生

「うつ病になりやすい人は真面目で責任感が強い人が多い」と言われています。そういう人は、知らないうちに自分を追い込んだり、弱音を吐けずに自分のなかで溜め込んだりするケースが多いのです。また、仕事のパフォーマンスが下がった分、それを“量”でカバーしようとするために、ますますハードワークになってしまう、というマイナスのサイクルに陥る人も少なくありません。頑張ることが悪いわけではありませんが、「普段できていることができていない」「頭が回らない」「疲れやすい」など、本来の状態と違うと感じた場合は一旦立ち止まって、まずはパフォーマンスを戻すことが大切。ぜひ、早めに医師に相談してほしいと思います。

※この記事はメディカルドックにて＜｢うつ病｣になりやすい性格･傾向をご存じですか? うつ病の前兆も医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。