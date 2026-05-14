佐久間大介の“彼氏感”溢れる私服姿に沼落ち続出！オフでもビジュが良すぎるコーデまとめ

Snow Man佐久間大介がSNSで投稿する私服姿が、“彼氏感すごい”と話題に。ラフな散歩コーデから、冬服スタイル、旅行先での自然体ショットまで、ファンを“沼落ち”させた私服コーデをまとめて紹介する。

写真＆動画：佐久間大介の“彼氏感”溢れる私服厳選カット（全7投稿）

■一緒に旅行しているみたい！ラフなカジュアルスタイルにときめく九州旅ショット

佐久間のInstagramで“九州旅”と題し、長崎から佐賀を巡った旅行ショットを公開したもの。グレーのパーカーにワイドデニム、キャップを合わせたラフなカジュアルスタイルで、桜や新緑に囲まれた川辺を歩く姿や、森の中で振り返る横顔ショットなど、一緒に旅行を楽しんでいる気分になれるカットが満載。さらに、給油中や運転中の姿まで収められており、「彼氏感がエグい！」と反響が寄せられた。

■Diorニットをさらりと着こなす！色気漂う冬の私服スタイル

ブラックのロングコートにワイドパンツを合わせたモノトーンコーデ。インナーにはDiorのVネックニットを合わせ、大人っぽい色気を漂わせている。「今期はVネックニットにどハマりしてる(^^)」ともコメントしており、ゆるく羽織ったコートや、ちらりとのぞく首元など、抜け感のある着こなしが印象的。グレーのニットとピンクヘアの組み合わせも相性抜群！

■Acne Studiosの個性派ブルゾンでこなれ感！ゆるカジュアルコーデ

“#散歩”と書いたInstagramの投稿。Acne Studiosのペイント柄ブルゾンを主役に、ワイドデニムやニット帽を合わせたゆるカジュアルコーデ。ブルゾンの存在感に加え、ニット帽からのぞくピンクヘアもアクセントとなって、ラフながらもこなれた雰囲気に。投稿では「今日も親友と夜飯の後に少し歩いた！でも寒いからすぐ車乗ったw」と綴っており、冬の夜を自然体で楽しむオフ感たっぷりな姿に「冬のさっくんは最高だ！」「かわいすぎる」といったコメントが寄せられた。

■スヌーピートップスが存在感抜群！親友との夜散歩コーデ

こちらも自身のInstagramに投稿したお散歩ショット。スヌーピー柄トップスにチェックジャケット、ワイドデニムを合わせたラフな私服スタイルで、ゆるかわな秋コーデを披露。街灯に照らされながら歩く姿や、飲み物を片手に夜道を歩くショットなど、親友との夜散歩を満喫する様子が収められており、秋の夜の空気感まで伝わってくるような一枚。

■コミケに参戦！オールブラックコーデのオタ活ショット

佐久間がコミケを訪れた際のショット。帽子からTシャツ、ハーフパンツまでブラックで統一しラフながらも存在感のあるスタイル。東京ビッグサイトを背に、大きな袋やうちわを手にした満足げな笑顔にはコミケを満喫した様子が伝わってくる。投稿では「コミケ！！！！！！楽しかったーーーーー！！！！！」とテンション高めに綴っており、“戦利品”として31冊の本を購入したことも明かしていた。

■深澤辰哉と“お揃い”のハワイTシャツを取り入れたラフな夏コーデ

自身が出演した『バタバタ買い物バケーション』（2025年6月22日放送）で購入したハワイのTシャツを取り入れた私服ショット。同番組で深澤辰哉と“お揃い”で購入したアイテムで、背面には「Waiola Shave Ice」のロゴと店のイラストがデザインされている。この白Tシャツにロールアップデニムを合わせたラフなスタイルに、黒のバーキンをさらりとプラス。ハイブランドバッグを自然に取り入れた、おしゃれ上級者らしい着こなしとなっている。