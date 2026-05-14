― ダウは67ドル安と4日ぶりに反落、米PPIが市場予想を大幅に上回る伸びでインフレ懸念強まる、ナスダックは最高値更新 ―

ＮＹダウ 　　　49693.20 ( -67.36 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7444.25 ( +43.29 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26402.34 ( +314.14 )
米10年債利回り　　4.471 ( +0.018 )

ＮＹ(WTI)原油　　101.02 ( -1.16 )
ＮＹ金 　　　　　4706.7 ( +20.0 )
ＶＩＸ指数　　　　17.87 ( -0.12 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　63420 ( +110 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　63440 ( +130 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース