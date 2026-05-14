米国市場データ ＮＹダウは67ドル安と4日ぶりに反落 （5月13日）
― ダウは67ドル安と4日ぶりに反落、米PPIが市場予想を大幅に上回る伸びでインフレ懸念強まる、ナスダックは最高値更新 ―
ＮＹダウ 49693.20 ( -67.36 )
Ｓ＆Ｐ500 7444.25 ( +43.29 )
ＮＡＳＤＡＱ 26402.34 ( +314.14 )
米10年債利回り 4.471 ( +0.018 )
ＮＹ(WTI)原油 101.02 ( -1.16 )
ＮＹ金 4706.7 ( +20.0 )
ＶＩＸ指数 17.87 ( -0.12 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 63420 ( +110 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 63440 ( +130 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49693.20 ( -67.36 )
Ｓ＆Ｐ500 7444.25 ( +43.29 )
ＮＡＳＤＡＱ 26402.34 ( +314.14 )
米10年債利回り 4.471 ( +0.018 )
ＮＹ(WTI)原油 101.02 ( -1.16 )
ＮＹ金 4706.7 ( +20.0 )
ＶＩＸ指数 17.87 ( -0.12 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 63420 ( +110 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 63440 ( +130 )
※( )は大阪取引所終値比
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